Carlos Bolsonaro ataca 'união da direita' e diz que ninguém se manifesta para defender o pai

Vereador critica promessas de indulto futuro feitas por Tarcísio, Zema e Caiado, e cobra ação imediata pela anistia, pauta que vem perdendo força

Por JC Publicado em 06/10/2025 às 23:14
Vereador Carlos Bolsonaro, do Partido Liberal (PL)
Vereador Carlos Bolsonaro, do Partido Liberal (PL) - Renan Olaz/CMRJ

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) fez duras críticas, nesta segunda-feira (6), a lideranças da direita brasileira, acusando-as de omissão na defesa de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Em uma publicação, ele atacou o discurso de uma "união da direita".

"Jair Messias Bolsonaro, o principal líder político do país, segue preso ilegalmente, torturado diariamente, enquanto nenhum integrante da chamada 'união da direita' se manifesta com uma única palavra ou ação jurídica e política", escreveu Carlos.

A expressão "união da direita" é uma referência a declarações recentes de líderes como o senador Ciro Nogueira (PP), que tem defendido a união do campo conservador para as eleições de 2026.

Críticas a Tarcísio, Zema e Caiado

As críticas de Carlos são direcionadas a possíveis candidatos à Presidência em 2026, como os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO). O filho do ex-presidente desqualificou as promessas feitas pelos três de que, se eleitos, concederiam um perdão a Bolsonaro.

"Chega desse papo de 'eu darei indulto se for eleito' para enganar inocentes", afirmou Carlos em outra publicação recente, cobrando "firmeza e coerência" por uma anistia imediata.

Anistia ampla perde força

A insatisfação da família Bolsonaro ocorre em um momento em que a pauta da "anistia ampla, geral e irrestrita" vem perdendo força no Congresso. O próprio relator do projeto na Câmara, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), já indicou que seu parecer deve focar apenas na redução de penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, e não em um perdão total que beneficiaria o ex-presidente.

A manifestação de Carlos Bolsonaro expõe um racha na direita: de um lado, a ala mais radical, que exige a anistia total e imediata como pauta única; do outro, um grupo mais pragmático, que já acena com soluções alternativas e mira a sucessão de 2026.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

