Cidades | Notícia

Previsão do tempo para Porto de Galinhas nesta terça-feira, 07/10/2025

As temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C, proporcionando condições agradáveis para atividades ao ar livre na região

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/10/2025 às 6:15
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a previsão para Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira (7) indica um dia de céu parcialmente nublado e sem chuva ao longo do dia.

Localizada na cidade de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia, assim como toda a região, terá temperaturas que devem variar entre 23°C e 32°C, proporcionando condições agradáveis para atividades ao ar livre, especialmente para os turistas que visitam o local.

O dia também contará com umidade mínima de 55% e umidade máxima 95%.

É recomendável que os visitantes e moradores locais estejam atentos às mudanças climáticas e se preparem para eventuais chuvas rápidas, comuns nesta época do ano.

 

