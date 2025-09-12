Previsão do tempo: veja como fica o clima no fim de semana em Pernambuco (12 a 14/09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fim de semana será de tempo firme em Pernambuco, com chance de chuva fraca só nesta sexta na faixa litorânea; Sertão segue quente e seco

A sexta-feira (12) começa com tempo estável em Pernambuco e temperaturas variando entre mínimas de 16°C no Sertão e máximas de até 33°C no interior. A umidade relativa do ar segue elevada pela manhã, mas volta a cair no período da tarde, especialmente no interior, onde os índices podem chegar a 30%.

Na Região Metropolitana e na Zona da Mata, os termômetros marcam entre 19°C e 28°C, com céu parcialmente nublado. No Agreste, as mínimas ficam em torno de 17°C e as máximas chegam a 29°C. No Sertão, a variação vai de 16°C a 33°C.

Precipitação no fim de semana

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há chance de chuva fraca nesta sexta-feira na Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul. No sábado (13) e no domingo (14), não há previsão de precipitações significativas em nenhuma região, incluindo o Agreste e o Sertão. O tempo firme predomina, com sol e variação de nuvens.

Previsão de maré para o Recife

Para quem pretende aproveitar o fim de semana na praia, a maré deve variar entre 2,00m no pico da preamar e 0,48m na baixa-mar neste sábado (13). No domingo (14), os níveis ficam entre 1,89m e 0,66m. Os horários de maior atenção são durante as manhãs e o final da tarde, quando ocorrem as maiores oscilações.

O fim de semana em Pernambuco deve ser de tempo firme e seco, com temperaturas amenas no Litoral e calor mais intenso no interior.

