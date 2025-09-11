fechar
Pernambuco | Notícia

Recife promove 1º Bike Fest com passeio ciclístico e programação cultural

A participação é gratuita e durante o encontro, haverá ainda o sorteio de uma bicicleta elétrica e de duas bicicletas aro 29; confira

Por Zayra Pereira Publicado em 11/09/2025 às 23:57
Imagem de divulgação de evento ciclístico, Bike Fest
Imagem de divulgação de evento ciclístico, Bike Fest - Divulgação

Neste domingo (14), acontece a primeira edição do Bike Fest, um evento voltado aos amantes das duas rodas que promete movimentar o Centro do Recife com esporte, cultura e lazer. A programação vai das 8h às 16h, com concentração na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista.

O ponto alto do evento será o passeio ciclístico, que vai percorrer 6,7 km pelas principais ruas e pontes da área central da cidade.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através do perfil @newbikerecife, no Instagram. Durante o encontro, haverá ainda o sorteio de uma bicicleta elétrica e de duas bicicletas aro 29.

Além do pedal, o público encontrará tendas com lançamentos de fabricantes e produtos de lojistas, feira cultural e gastronômica, além de atrações musicais e apresentações de shows ciclísticos.

O evento é realizado pela New Bike, empresa especializada em bicicletas elétricas, e conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), do programa Recentro, da Prefeitura do Recife e da revista Cyclo Magazine.

Segundo Paulo Monteiro, diretor institucional da CDL Recife, a iniciativa busca valorizar o mercado de bicicletas, que tem crescido nos últimos anos, além de incentivar a mobilidade urbana sustentável e a prática da atividade física.

