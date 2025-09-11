Recife promove 1º Bike Fest com passeio ciclístico e programação cultural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A participação é gratuita e durante o encontro, haverá ainda o sorteio de uma bicicleta elétrica e de duas bicicletas aro 29; confira

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (14), acontece a primeira edição do Bike Fest, um evento voltado aos amantes das duas rodas que promete movimentar o Centro do Recife com esporte, cultura e lazer. A programação vai das 8h às 16h, com concentração na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista.

O ponto alto do evento será o passeio ciclístico, que vai percorrer 6,7 km pelas principais ruas e pontes da área central da cidade.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através do perfil @newbikerecife, no Instagram. Durante o encontro, haverá ainda o sorteio de uma bicicleta elétrica e de duas bicicletas aro 29.

Além do pedal, o público encontrará tendas com lançamentos de fabricantes e produtos de lojistas, feira cultural e gastronômica, além de atrações musicais e apresentações de shows ciclísticos.

Saiba como acessar o JC Premium

O evento é realizado pela New Bike, empresa especializada em bicicletas elétricas, e conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), do programa Recentro, da Prefeitura do Recife e da revista Cyclo Magazine.

Segundo Paulo Monteiro, diretor institucional da CDL Recife, a iniciativa busca valorizar o mercado de bicicletas, que tem crescido nos últimos anos, além de incentivar a mobilidade urbana sustentável e a prática da atividade física.