fechar
Pernambuco | Notícia

Policiais Militares de Pernambuco protagonizam campanha inédita de doação de sangue no Hemope

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PMPE e a Fundação Hemope e, pela primeira vez, terá duração de duas semanas, ampliando o alcance

Por Zayra Pereira Publicado em 11/09/2025 às 23:36
Imagem ilustrativa: doa&ccedil;&atilde;o de sangue.
Imagem ilustrativa: doação de sangue. - RODRIGO NUNES/MS

Clique aqui e escute a matéria

Entre os dias 15 e 26 de setembro, a Fundação Hemope, no Recife, será palco da campanha “Sangue Novo: proteção além das ruas”, uma ação solidária que busca reforçar o banco de sangue e ampliar o número de vidas salvas.

A mobilização reunirá policiais recém-incorporados à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que, além de proteger a população nas ruas, agora assumem também o compromisso de incentivar a doação de sangue.

Campanha solidária

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PMPE e a Fundação Hemope e, pela primeira vez, terá duração de duas semanas, ampliando o alcance da atividade. Policiais veteranos também vão aderir à campanha, reforçando o espírito coletivo de solidariedade.

Cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas, multiplicando o impacto social do gesto.

Leia Também

"Essa parceria com a Polícia Militar mostra como a solidariedade pode estar em todas as áreas da vida pública. Ver os policiais chegarem ao Hemope com disposição para doar sangue é um gesto que emociona e fortalece ainda mais nossa missão de salvar vidas. Esperamos que esse exemplo inspire toda a população pernambucana a fazer o mesmo", afirmou a médica Raquel Santana, presidente da Fundação Hemope.

O coronel Marcus Oliveira, assessor de Comunicação Social da PMPE, também destacou a importância da iniciativa: “Os novos policiais militares já conquistaram o coração da população metropolitana do Recife pela dedicação, energia e simpatia no trabalho. Agora, eles estendem essa proteção para um âmbito ainda mais amplo: salvando vidas através da doação de sangue”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Com a campanha, a Polícia Militar de Pernambuco mostra que sua missão vai além da segurança, alcançando também o cuidado com a saúde da comunidade.

SERVIÇO
Período: 15 a 26 de setembro de 2024
Horário: 07h15 às 18h30
Local: Fundação Hemope – Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças – Recife/PE

Leia também

Nova regra da Tarifa Social zera conta de energia para 461 mil famílias em Pernambuco
CONTA DE LUZ

Nova regra da Tarifa Social zera conta de energia para 461 mil famílias em Pernambuco
Capibaribe Festival lança programação da sua 4ª edição
MEIO AMBIENTE

Capibaribe Festival lança programação da sua 4ª edição

Compartilhe

Tags