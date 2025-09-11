Policiais Militares de Pernambuco protagonizam campanha inédita de doação de sangue no Hemope
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PMPE e a Fundação Hemope e, pela primeira vez, terá duração de duas semanas, ampliando o alcance
Entre os dias 15 e 26 de setembro, a Fundação Hemope, no Recife, será palco da campanha “Sangue Novo: proteção além das ruas”, uma ação solidária que busca reforçar o banco de sangue e ampliar o número de vidas salvas.
A mobilização reunirá policiais recém-incorporados à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que, além de proteger a população nas ruas, agora assumem também o compromisso de incentivar a doação de sangue.
Campanha solidária
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a PMPE e a Fundação Hemope e, pela primeira vez, terá duração de duas semanas, ampliando o alcance da atividade. Policiais veteranos também vão aderir à campanha, reforçando o espírito coletivo de solidariedade.
Cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas, multiplicando o impacto social do gesto.
"Essa parceria com a Polícia Militar mostra como a solidariedade pode estar em todas as áreas da vida pública. Ver os policiais chegarem ao Hemope com disposição para doar sangue é um gesto que emociona e fortalece ainda mais nossa missão de salvar vidas. Esperamos que esse exemplo inspire toda a população pernambucana a fazer o mesmo", afirmou a médica Raquel Santana, presidente da Fundação Hemope.
O coronel Marcus Oliveira, assessor de Comunicação Social da PMPE, também destacou a importância da iniciativa: “Os novos policiais militares já conquistaram o coração da população metropolitana do Recife pela dedicação, energia e simpatia no trabalho. Agora, eles estendem essa proteção para um âmbito ainda mais amplo: salvando vidas através da doação de sangue”.
Com a campanha, a Polícia Militar de Pernambuco mostra que sua missão vai além da segurança, alcançando também o cuidado com a saúde da comunidade.
SERVIÇO
Período: 15 a 26 de setembro de 2024
Horário: 07h15 às 18h30
Local: Fundação Hemope – Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças – Recife/PE