Nova regra da Tarifa Social zera conta de energia para 461 mil famílias em Pernambuco

Mais de 461 mil famílias em Pernambuco tiveram a conta de energia zerada em agosto, um aumento de 22,3% em relação a julho. O salto é resultado da nova regra da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), em vigor desde 5 de julho, que garante gratuidade total para quem consome até 80 kWh por mês.

Os dados, divulgados pela Neoenergia Pernambuco, mostram que, em julho, 377.347 famílias se beneficiaram da nova regra. Em apenas um mês, o número subiu para 461.453. A medida, estabelecida pela Medida Provisória nº 1.300/2025, garante que famílias de baixa renda e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com consumo de até 80 kWh/mês não paguem nada. Antes, o desconto para essa faixa de consumo era de 65%.

Apesar do crescimento, a distribuidora estima que o número de beneficiários poderia ser muito maior. Em Pernambuco, mais de 1 milhão de famílias inscritas no CadÚnico ainda não estão cadastradas na Tarifa Social.

Como se cadastrar



A Neoenergia Pernambuco realiza o cadastro automático para quem tem o mesmo CPF na conta de energia e no CadÚnico. No entanto, se o titular da conta for diferente — o que é comum em imóveis alugados — é necessário que o beneficiário procure a distribuidora para solicitar o benefício.

O processo é simples e gratuito. Basta ter em mãos o código do cliente, um documento pessoal e o número do NIS ou BPC para comprovar o vínculo com o CadÚnico. A atualização dos dados no CadÚnico deve ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

O benefício da Tarifa Social é válido para famílias com:

Renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa;

Renda de até três salários-mínimos, com membro da família dependente de equipamentos elétricos vitais;

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Cidades com mais beneficiados



Entre os municípios pernambucanos, Recife lidera a lista com 28.101 famílias beneficiadas, seguido por Caruaru (19.912) e Jaboatão dos Guararapes (17.641).

O benefício representa um alívio financeiro significativo. A gratuidade de até 80 kWh pode gerar uma economia de cerca de R$ 54,59 por mês para cada família.