Capibaribe Festival lança programação da sua 4ª edição

Programação conta com conferência, plantio de mudas, shows, feira de economia criativa, exposição de arte, pedalada e atividades para crianças

O Capibaribe Festival chega à sua quarta edição em 2025, com atividades gratuitas a partir do próximo domingo (14). Neste ano, o tema será “Do Sertão ao Mar” e a programação acontece até o dia 8 de novembro no Recife e em Serra Talhada, no Sertão do Estado.

Com o objetivo de promover um diálogo sobre preservação ambiental entre a bacia do Rio Pajeú e a bacia do Rio Capibaribe, no Recife, a programação conta com conferência, shows, feira de economia criativa, exposição de arte, pedalada e atividades para crianças. Mais informações e links para as inscrições podem ser encontrados no site www.capibaribefestival.com e pelo Instagram (@capibaribefestival).

As ações de 2025 já começaram em maio, com a limpeza do Rio Capibaribe. Criado em 2022 pela engenheira civil Duda Carvalho e pelo produtor cultural Anderson Pierre, o festival já coletou mais de 2.175 quilos de resíduos do Capibaribe desde sua primeira edição.

“O Capibaribe Festival chega esse ano expandindo seus horizontes indo até Serra Talhada, no Sertão do Estado. Isso mostra que o Capibaribe quer também debater com outras comunidades sobre como podemos melhorar a vida dos bens naturais do nosso Estado”, afirma Anderson Pierre.

Sustentabilidade e preservação ambiental

Capibaribe Festival tem foco na mobilização da sociedade para pautas de sustentabilidade e preservação ambiental - Divulgação

Com foco na mobilização da sociedade para pautas de sustentabilidade e preservação ambiental, o festival vai promover atividades como a Pedalada Sustentável, no dia 14 de setembro, às 15h. Saindo do Parque da Jaqueira e seguindo pelas margens do Rio Capibaribe até chegar ao Bairro do Recife, a ação acontece em parceria com a Ameciclo, que incentiva a mobilidade ativa e alternativas de transporte.

O Capibaribe Festival também vai promover o plantio de mudas em Serra Talhada, no dia 10 de outubro, reforçando a restauração ambiental no semiárido.

Arte e cultura

A programação inclui, ainda, atividades artísticas e culturais, como a Feira de Economia Circular, que acontecerá no Bairro do Recife, com curadoria de Natália Borges, da Urd. Atelier. O espaço reúne marcas autorais, artesãs, artistas e empreendedores que atuam com moda, design, artesanato, gastronomia e soluções criativas voltadas para a sustentabilidade e o consumo consciente.

O Bairro do Recife também receberá apresentações gratuitas no dia 4 de outubro. Com foco na diversidade sonora de Pernambuco, os nomes e horários serão divulgados em breve.

Além disso, uma exposição de artes visuais intitulada “Do Sertão ao Mar, Águas e Seres de Pernambuco” vai destacar artistas de Serra Talhada em início de carreira.

IV Conferência Água+

Conferência vai reunir especialistas, representantes do poder público, setor empresarial e movimentos sociais - Divulgação

De 24 a 26 de setembro, a programação traz como destaque a IV Conferência Água+, no Museu Cais do Sertão. O encontro vai reunir especialistas, representantes do poder público, setor empresarial e movimentos sociais para debater soluções diante da crise climática e hídrica, com foco em mudanças climáticas, gestão das águas, transição energética e inovação socioambiental.

Participarão da conferência nomes como Inamara Mélo, Diretora de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Suzana Montenegro, diretora-presidente da APAC, Antônio dos Anjos Mendes, presidente do Sistema Integrado de Saneamento Rural Alto Pajeú, Cristiana Duarte, professora de Geografia pela UFPE, integrante do TIG Periferia e da Tropoclima e a pesquisadora espanhola Carmen González Castro, do Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

Em meio à conferência, no dia 26 de setembro acontece o Ideathon Capibaribe Sustentável, ação que busca soluções para problemas específicos do Rio Capibaribe e das questões ambientais nas cidades. Ao final, essas ideias serão apresentadas ao poder público.

“Nosso grande desejo é que as pessoas se sensibilizem para a importância da preservação ambiental como uma causa coletiva. Ações individuais são importantíssimas, mas também precisamos que haja um compromisso geral, de todas as esferas, para que possamos garantir um presente e um futuro sustentável para todos”, reforça Duda Carvalho

Programação infantil

O Capibaribe Festival também vai promover o Mini Capibaribe, voltado para o público infantojuvenil e todas as famílias. A atividade acontece no dia 8 de novembro no Nosso Quintal, espaço à beira do Capibaribe, na Várzea.

A agenda vai integrar arte e educação e vai contar com uma nova edição do FLOCO, bloco de carnaval fluvial criado por Duda Carvalho.

Programação do Capibaribe Festival 2025:

11/09 - Ação de criação do selo ambiental comemorativo, no Colégio Geração Ativa

14/09 - Pedalada, saindo do Parque da Jaqueira

24 a 26/09 - IV Conferência Água+:

24 de setembro (quarta-feira)

Mesa 1: Gestão Integrada das Águas e Mudanças Climáticas no Cenário do Sertão ao Mar

Painel 1: Como captar recursos para projetos ambientais

Mesa 2: Planejamento Urbano e Governança Ambiental

25 de setembro (quinta-feira)

Mesa 3: Transição Energética e ESG – Desafios e Oportunidades

Mesa 4: Territórios em Movimento – Mobilidade, Sustentabilidade e Justiça Social

Painel 2: Sustentabilidade nas Cidades em torno do Rio Capibaribe

Mesa 5: Educação e Possibilidades para a Sustentabilidade

Mesa 6: Os Impactos das Mudanças Climáticas nos Territórios

Painel 3: Sensoriamento Remoto e o Futuro dos Oceanos

26 de setembro (sexta-feira)

Ideathon Capibaribe Sustentável, no Porto Digital

Oficinas, minicursos e apresentações artísticas

26/09 - Ideathon

04/10 - Shows, no Bairro do Recife

10/10 - Plantio de mudas, em Serra Talhada

08/11 - Mini Capibaribe Festival

