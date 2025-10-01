Por que está chovendo em outubro no Recife? Entenda o fenômeno e a previsão para o mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar de outubro ser historicamente seco em Pernambuco, um canal de umidade trouxe chuvas significativas, explica meteorologista da Apac

Clique aqui e escute a matéria

Chuvas incomuns para outubro têm atingido a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a última segunda-feira (29). O fenômeno é provocado por um canal de umidade no oceano, que trouxe volumes significativos de chuva e gerou um alerta amarelo para acompanhamento da previsão e cuidados em áreas de risco.

Outubro é historicamente seco

Em Pernambuco, outubro costuma registrar poucas precipitações. O sertão, por exemplo, registrou na semana passada uma umidade abaixo de 30% e temperaturas acima de 35°C. No litoral, pequenas chuvas são comuns devido ao efeito de brisa, mas volumes elevados como estes são raros.

Romilson Ferreira, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), explica que "não é comum nessa época termos chuvas tão significativas em 24 horas", relembrando os 76.11 mm registrados na capital entre a manhã de terça (30) e quarta-feira (1°).

O que é um canal de umidade?

O fenômeno que trouxe as chuvas atípicas é conhecido como canal de umidade. Trata-se de um "corredor" de ventos carregados de vapor d’água do oceano em direção ao litoral, favorecendo a formação de chuva.

Embora as frentes frias não cheguem diretamente a Pernambuco, a passagem delas sobre o oceano pode instabilizar a água e gerar esse canal, aumentando a umidade sobre o litoral e provocando chuvas mais intensas em um período que normalmente é seco.

No sertão, a umidade segue baixa e as temperaturas ainda ficam altas, mostrando que o efeito é mais localizado no litoral.

Outubro vai ser chuvoso?

Romilson conta que "desde segunda-feira que se estabeleceu o canal de umidade, a gente já vinha acompanhando o fenômeno". Ele aproveita a oportunidade para esclarecer que as mudanças no tempo acontecem muito rápido e nem sempre dá pra prever com antecedência.

Acerca dos próximos dias de outubro, o meteorologista diz que o padrão histórico (ou seja, de estiagem) deve ser seguido. "Essas chuvas que aconteceram agora não devem permanecer durante outubro. Seria bastante incomum chover o tempo todo".

Ou seja, os episódios de chuva devem ser pontuais, especialmente nas regiões litorâneas, e o clima volta a se manter seco na maior parte do estado.

Orientações para a população

Mesmo fora da época de chuvas, Romilson reforça que é importante acompanhar a previsão: "eventualmente podemos ter, como hoje tivemos, chuvas significativas, e isso ajuda as pessoas a programarem o seu dia".

A Apac recomenda atenção aos pontos de alagamento e seguir as orientações da Defesa Civil, especialmente nas áreas mais vulneráveis do Recife e região metropolitana.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

