Por que está chovendo em outubro no Recife? Entenda o fenômeno e a previsão para o mês
Apesar de outubro ser historicamente seco em Pernambuco, um canal de umidade trouxe chuvas significativas, explica meteorologista da Apac
Chuvas incomuns para outubro têm atingido a Região Metropolitana do Recife (RMR) desde a última segunda-feira (29). O fenômeno é provocado por um canal de umidade no oceano, que trouxe volumes significativos de chuva e gerou um alerta amarelo para acompanhamento da previsão e cuidados em áreas de risco.
Outubro é historicamente seco
Em Pernambuco, outubro costuma registrar poucas precipitações. O sertão, por exemplo, registrou na semana passada uma umidade abaixo de 30% e temperaturas acima de 35°C. No litoral, pequenas chuvas são comuns devido ao efeito de brisa, mas volumes elevados como estes são raros.
Romilson Ferreira, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), explica que "não é comum nessa época termos chuvas tão significativas em 24 horas", relembrando os 76.11 mm registrados na capital entre a manhã de terça (30) e quarta-feira (1°).
O que é um canal de umidade?
O fenômeno que trouxe as chuvas atípicas é conhecido como canal de umidade. Trata-se de um "corredor" de ventos carregados de vapor d’água do oceano em direção ao litoral, favorecendo a formação de chuva.
Embora as frentes frias não cheguem diretamente a Pernambuco, a passagem delas sobre o oceano pode instabilizar a água e gerar esse canal, aumentando a umidade sobre o litoral e provocando chuvas mais intensas em um período que normalmente é seco.
No sertão, a umidade segue baixa e as temperaturas ainda ficam altas, mostrando que o efeito é mais localizado no litoral.
Outubro vai ser chuvoso?
Romilson conta que "desde segunda-feira que se estabeleceu o canal de umidade, a gente já vinha acompanhando o fenômeno". Ele aproveita a oportunidade para esclarecer que as mudanças no tempo acontecem muito rápido e nem sempre dá pra prever com antecedência.
Acerca dos próximos dias de outubro, o meteorologista diz que o padrão histórico (ou seja, de estiagem) deve ser seguido. "Essas chuvas que aconteceram agora não devem permanecer durante outubro. Seria bastante incomum chover o tempo todo".
Ou seja, os episódios de chuva devem ser pontuais, especialmente nas regiões litorâneas, e o clima volta a se manter seco na maior parte do estado.
Orientações para a população
Mesmo fora da época de chuvas, Romilson reforça que é importante acompanhar a previsão: "eventualmente podemos ter, como hoje tivemos, chuvas significativas, e isso ajuda as pessoas a programarem o seu dia".
A Apac recomenda atenção aos pontos de alagamento e seguir as orientações da Defesa Civil, especialmente nas áreas mais vulneráveis do Recife e região metropolitana.