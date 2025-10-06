Previsão do tempo: semana em Pernambuco começa com sol e poucas nuvens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda (6) começa com sol em Pernambuco. Grande Recife tem tempo firme e Sertão segue com calor e baixa umidade; chuva só deve voltar na quinta-feira

O Grande Recife amanheceu com tempo firme e predomínio de sol nesta segunda-feira (6). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva para a maior parte do Estado.

As precipitações fracas devem se concentrar em áreas isoladas da Zona da Mata e do Litoral, enquanto o Agreste e o Sertão seguem com tempo seco.

Temperaturas

No Recife, as temperaturas variam entre 22°C e 30°C, com umidade entre 90% e 45%. Em Vitória de Santo Antão, a mínima é de 20°C e a máxima de 29°C. Em Caruaru, o dia vai de 17°C a 28°C, e em Carpina, de 22°C a 29°C.

No Sertão, o calor continua predominando: Serra Talhada registra variação entre 17°C e 32°C, e Petrolina oscila de 19°C a 31°C, com baixa umidade de até 30%.

A Apac indica que o tempo permanece estável até o fim da semana, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas retornando apenas a partir da quinta-feira (9), especialmente na Mata Sul.

Tábua da maré

A tábua de marés aponta para boas condições de banho no litoral do Recife nesta segunda (6). A preamar atinge 2,53m às 2h55 e 2,44m às 15h16, enquanto a maré baixa ocorre às 9h10 e às 21h27, com níveis entre 0,05m e 0,07m.

Os melhores horários para banho de mar são no início da manhã e no fim da tarde, quando o sol está mais ameno e o mar, mais estável.

