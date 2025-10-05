Metanol em bebidas: Polícia Científica detalha investigação em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Peritos já descartaram hipótese de intoxicação notificada no município de João Alfredo. E seguem com a análise sobre caso registrado em Lajedo

Fundamental para esclarecer os casos suspeitos de intoxicação por metanol, a Polícia Científica de Pernambuco está trabalhando em três frentes de investigação. Exames já descartaram uma notificação no município de João Alfredo, no Agreste. Já o caso de Lajedo, envolvendo três vítimas (duas delas morreram) que consumiram a mesma bebida alcoólica, segue em análise. O resultado deve sair nos próximos dias.

No Instituto de Medicina Legal (IML), estão sendo realizadas as coletas de material biológico – como sangue, urina e humor vítreo – em vítimas com suspeita de ingestão da substância para descartar demais causas de óbito.

Essa etapa de perícia é necessária para confirmar ou descartar a presença do metanol nas vítimas, pois os achados clínicos de forma isolada não servem como resultado conclusivo.

O Laboratório de Toxicologia Forense, por sua vez, é o responsável pela análise de sangue de pessoas que possam ter ingerido bebidas adulteradas, tanto em observações clínicas quanto em vítimas fatais.

A terceira frente é conduzida pelo Laboratório de Química Forense do Instituto de Criminalística, onde são analisadas amostras de bebidas recolhidas em indústrias, comércios ou apreendidas pelas autoridades, para confirmar a presença de metanol ou demais substâncias danosas.

Essa etapa acontece a partir da comparação entre amostras do material investigado e um material de referência.

ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO

Em caso de suspeita de bebida adulterada, o consumidor precisa ter cautela: se houver dúvida, o melhor é não consumir. É importante observar se o lacre da garrafa está intacto, se o selo fiscal está presente e se o rótulo apresenta impressão regular.

Outra orientação é desconfiar de preços abaixo do valor de mercado e evitar a aquisição de bebidas em vendedores informais ou a partir de compras digitais.

Denúncias podem ser registradas pelo número 181 ou pela plataforma digital do Denúncia Interativa na página www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br.

Os atendimentos da Ouvidoria da SDS também podem ser realizados pelos seguintes canais:

E-mail: ouvidoria@sds.pe.gov.br

Telefone: 0800.081.5001

WhatsApp: (81) 99488-3455