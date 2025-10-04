Intoxicação por metanol: Ministério da Saúde envia 240 ampolas de antídoto para Pernambuco
O Ministério da Saúde (MS) iniciou a distribuição emergencial de etanol farmacêutico, um antídoto crucial no tratamento de intoxicações por metanol, para reforçar os estoques estaduais. Pernambuco foi o estado que recebeu o maior volume nesta primeira remessa, destacando a atenção do Governo Federal diante dos recentes casos suspeitos e confirmados da doença.
Nesta remessa inicial, foram enviadas 580 ampolas para cinco estados. Pernambuco recebeu 240 ampolas, mais do que o dobro da quantidade enviada ao segundo estado na lista, o Paraná (100 ampolas). Também receberam o antídoto a Bahia (90 ampolas), Distrito Federal (90 ampolas) e Mato Grosso do Sul (60 ampolas).
As unidades distribuídas fazem parte de um esforço conjunto com hospitais universitários federais e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que mobilizaram 4,3 mil ampolas para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Novas compras
Em meio à mobilização, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou neste sábado (4) a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol, outro medicamento vital no tratamento da intoxicação por metanol.
“O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, reforçou o ministro.
A atuação do MS inclui a coordenação com estados e municípios, orientação sobre protocolos de diagnóstico e tratamento, além de apoio logístico para toda a rede pública.
Para agilizar o diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades para análises imediatas: o Lacen-DF, o Laboratório Municipal de São Paulo e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também mapeou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir o etanol farmacêutico e identificou sete fornecedoras internacionais de fomepizol, garantindo uma resposta rápida a novas demandas.