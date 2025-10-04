Pernambuco tem mais seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas
Boletim da Secretaria Estadual de Saúde aponta suspeita de novos casos nas cidades de Lajedo, Lagoa do Ouro, Caruaru, Recife, Carpina e Maceió
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirma neste sábado (4), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), a notificação de seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol. As novas notificações são de pacientes residentes das cidades de Lajedo, Lagoa do Ouro, Caruaru, Recife, Carpina e Maceió, com idades entre 20 e 58 anos, todos do sexo masculino.
Com as novas notificações, Pernambuco totaliza até o momento 12 casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, e um caso descartado - de acordo com laudos de exames realizados no paciente, as alterações não eram compatíveis com intoxicação exógena.
Na atualização deste sábado, o Cievs confirma ainda a notificação oficial do óbito de um paciente, caso suspeito para intoxicação por metanol, no município de Lajedo. O óbito ocorreu no final do mês de agosto.
CASOS DE INTOXICAÇÃO POR METANOL EM BEBIDAS ALCOÓLICAS EM PERNAMBUCO
Casos suspeitos - 12
- - Lajedo (3)
--> Sexo masculino, 43 anos.
Evolução: óbito (09/09)
--> Sexo masculino, 32 anos
Evolução: sequelas oculares.
--> Sexo masculino, 25 anos
Evolução: óbito (28/08)
- - João Alfredo (1)
--> Sexo masculino, 30 anos.
Evolução: óbito (30/09)
- - Olinda (1)
--> Sexo feminino, 35 anos
Evolução: sequelas oculares. Alta hospitalar
- - Atendida em Ipojuca, mas é residente de São Paulo (1)
—> Sexo feminino, 26 anos. Alta hospitalar
- - Cedro (1)
--> Sexo feminino, 33 anos, segue internada.
- - Lagoa do Ouro (1)
--> Sexo masculino, 33 anos, segue internado.
- - Caruaru (1)
--> Sexo masculino, 46 anos, segue internado.
- - Recife (1)
--> Sexo masculino, 58 anos, segue internado.
- - Carpina (1)
--> Sexo masculino, 20 anos, segue internado.
- - Atendido em Garanhuns, mas é residente de Maceió (1)
--> Sexo masculino, 36 anos. Alta hospitalar.
- Casos descartados (1)
- Gravatá (1)
—> Sexo masculino, 30 anos. Caso descartado
Fonte: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE)