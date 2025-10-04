Pernambuco tem mais seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Boletim da Secretaria Estadual de Saúde aponta suspeita de novos casos nas cidades de Lajedo, Lagoa do Ouro, Caruaru, Recife, Carpina e Maceió

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirma neste sábado (4), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), a notificação de seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol. As novas notificações são de pacientes residentes das cidades de Lajedo, Lagoa do Ouro, Caruaru, Recife, Carpina e Maceió, com idades entre 20 e 58 anos, todos do sexo masculino.

Com as novas notificações, Pernambuco totaliza até o momento 12 casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, e um caso descartado - de acordo com laudos de exames realizados no paciente, as alterações não eram compatíveis com intoxicação exógena.

Na atualização deste sábado, o Cievs confirma ainda a notificação oficial do óbito de um paciente, caso suspeito para intoxicação por metanol, no município de Lajedo. O óbito ocorreu no final do mês de agosto.

CASOS DE INTOXICAÇÃO POR METANOL EM BEBIDAS ALCOÓLICAS EM PERNAMBUCO

Casos suspeitos - 12

- Lajedo (3)

--> Sexo masculino, 43 anos.

Evolução: óbito (09/09)

--> Sexo masculino, 32 anos

Evolução: sequelas oculares.

--> Sexo masculino, 25 anos

Evolução: óbito (28/08)

--> Sexo masculino, 30 anos.

Evolução: óbito (30/09)

--> Sexo feminino, 35 anos

Evolução: sequelas oculares. Alta hospitalar

—> Sexo feminino, 26 anos. Alta hospitalar

--> Sexo feminino, 33 anos, segue internada.

--> Sexo masculino, 33 anos, segue internado.

--> Sexo masculino, 46 anos, segue internado.

--> Sexo masculino, 58 anos, segue internado.

--> Sexo masculino, 20 anos, segue internado.

--> Sexo masculino, 36 anos. Alta hospitalar.

- Gravatá (1)

—> Sexo masculino, 30 anos. Caso descartado

Fonte: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE)