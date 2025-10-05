Metanol: Fiscalizações seguem em Pernambuco para coibir venda de bebidas irregulares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo (5), equipes da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, da Prefeitura de Olinda e do Procon-PE realizam novas operações de inspeção

Em ação preventiva para proteger a população dos riscos de intoxicação por metanol presente em bebidas adulteradas, diversos órgãos realizam fiscalizações neste fim de semana em estabelecimentos que comercializam destilados em Pernambuco.



Neste domingo (5), equipes da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, da Prefeitura de Olinda e do Procon-PE realizam novas operações de inspeção em bares, quiosques e depósitos de bebidas no Estado.

De acordo com boletim mais recente do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, Pernambuco tem, atualmente, 22 notificações de casos em investigação de intoxicação por metanol, espalhadas por 12 municípios: Recife (5), Olinda (3), João Alfredo (2), Carpina (2), e os demais (Caruaru, Cedro, Gravatá, Lagoa do Ouro, Lajedo, Paudalho, Mirandiba e Jupi) com 1 caso cada.

Ação em Jaboatão

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Vigilância Sanitária e do Procon municipal, informou que dará continuidade à fiscalização aos estabelecimentos que comercializam bebidas destiladas.

A operação teve início na manhã deste domingo, na praia de Piedade, em frente à Igrejinha. A ação tem caráter preventivo e busca evitar novos casos de intoxicação.

Além de orientar os comerciantes sobre a regularidade dos produtos, as equipes também podem apreender bebidas com suspeita de adulteração ou sem comprovação de origem.

Olinda mantém fiscalização

Em Olinda, a Vigilância Sanitária segue com fiscalizações com foco nas prévias da cidade. A Prefeitura reforça que o trabalho é contínuo e busca garantir a segurança dos consumidores e o cumprimento das normas sanitárias por bares, quiosques e ambulantes.

No sábado (4), as equipes de Olinda orientaram os comerciantes sobre a importância da nota fiscal e da rotulagem adequada, além da inspeção e, quando necessário, apreensão de produtos em desacordo com a legislação.

Procon-PE fiscaliza no interior

O Procon-PE, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, também mantém suas ações de fiscalização neste domingo, com foco em estabelecimentos no interior do Estado. No sábado (4), o órgão inspecionou 30 locais, dos quais 23 foram notificados.

Durante a operação, os fiscais encontraram 24 unidades de produtos vencidos, que foram descartados de imediato, e apreenderam 30 garrafas de bebidas destiladas com suspeita de irregularidades. Também foram identificados lacres com indícios de adulteração. Uma garrafa de cada tipo de bebida irregular foi encaminhada à Vigilância Sanitária para análise.

Os estabelecimentos têm cinco dias úteis, a partir desta segunda-feira (6), para apresentar as notas fiscais das bebidas comercializadas. O Procon-PE reforça que a população pode contribuir com o trabalho de fiscalização enviando denúncias para o e-mail denuncia@procon.pe.gov.br.

Denúncias

Na última semana, a Prefeitura do Recife lançou um canal digital para receber denúncias de venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A funcionalidade está disponível no aplicativo Conecta Recife e aparece na tela inicial com a palavra “DENÚNCIA”, permitindo que qualquer pessoa registre irregularidades.