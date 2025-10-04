Giro Metropolitano debate o Porto do Recife como novo polo de negócios e turismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Historicamente vital para a economia pernambucana, o Porto do Recife foi a principal via para o açúcar; Pernambuco já foi o maior exportador mundial

O Porto do Recife, equipamento histórico cuja existência “se confunde com a história do próprio Recife”, está no centro de um ambicioso plano de transformação focado em expandir tanto sua capacidade logística quanto seu potencial turístico.

O tema foi debatido na entrevista concedida por Paulo Nery, presidente do Porto do Recife, ao programa Giro Metropolitano, um produto do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, que pode ser conferido na íntegra pelo YouTube.

Durante a conversa, Nery detalhou os investimentos milionários em andamento e as estratégias de modernização que visam reposicionar o porto como um hub sustentável e eficiente no Nordeste brasileiro.

A Força Logística em Crescimento

Historicamente vital para a economia pernambucana, o Porto do Recife já foi a principal via para o açúcar, produto do qual Pernambuco foi o maior exportador mundial no passado. Atualmente, o equipamento continua a ser essencial, lidando com uma variedade de cargas que sustentam a indústria e a agricultura regional.

O presidente do Porto destacou o vetor de crescimento que tem atraído grandes investimentos privados. A Fertine, ligada ao maior grupo de fertilizantes do Brasil, está investindo R$ 100 milhões para duplicar sua capacidade de armazenamento no porto do Recife. Estes fertilizantes são cruciais para a agricultura em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Outro investimento significativo é o da LiquiPort, que está aplicando R$ 70 milhões para instalar um grande terminal de malte cevada. O Porto do Recife será o principal armazenador e distribuidor desse insumo para toda a indústria cervejeira da região.

A LiquiPort, inclusive, conseguiu fechar um contrato com uma grande cooperativa francesa para trazer o malte cevada pelo Porto do Recife.

Em relação aos investimentos, Paulo Nery ressaltou: “Só aqui rapidamente a gente tá falando de 170 milhões de investimento, né? 100 milhões Fertine, 70 LiquiPort”.

Além desses insumos, o porto movimenta também açúcar (a granel, VHP e refinados), barrilha (matéria-prima para vidro e sabão em pó), e bobinas de aço. A meta audaciosa da gestão é superar a marca de 2 milhões de toneladas movimentadas em 2025, um aumento significativo em relação às 1,7 milhões de toneladas de 2024.

A Aposta no Turismo e a Integração Porto-Cidade

Atendendo a um pedido da governadora Raquel Lyra (PSD), o Porto do Recife tem dedicado um olhar especial ao turismo, setor que representa cerca de 10% do PIB mundial.

Na área de cruzeiros, a temporada atual prevê a chegada de 19 navios. Para potencializar esse fluxo, a administração portuária está em processo de licitação do Terminal Marítimo de Passageiros, buscando um parceiro privado com maior capacidade de investimento e conhecimento de mercado. “O Porto tem um potencial grande, né, na área turística”, afirmou Nery.

O trabalho visa ser de "médio e longo prazo que a gente precisa dar continuidade para trazer novos navios". Uma pesquisa de satisfação mostrou que 90% dos cruzeiristas da última temporada gostariam de voltar para Pernambuco.

Além disso, há projetos de revitalização cultural e infraestrutura turística: