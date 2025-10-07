Estudo de compensação ambiental da Escola de Sargentos do Exército é apresentado em reunião no CMNE
Ministro José Múcio Monteiro esteve no Quartel-General Forte Guararapes na última segunda-feira (6) e destacou compromisso com a sustentabilidade
Um novo estudo de compensação ambiental relacionado à implantação da Escola de Sargentos do Exército (ESE) no estado de Pernambuco foi apresentado na última segunda-feira (6).
Os dados foram divulgados durante a visita do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ao Quartel-General Forte Guararapes, sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no Curado.
O ministro destacou a importância do diálogo com a sociedade civil e o compromisso com a sustentabilidade e com o respeito à legislação ambiental vigente.
O Governo de Pernambuco participou da reunião, representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, e pelo secretário Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho.
“O Exército apresentou uma compensação ambiental de três vezes da área que vai ser retirada, como também a preservação do entorno e todas as ações para mitigar os prejuízos ecológicos e garantir esse investimento para o estado”, destacou o secretário.
Daniel Coelho reforçou, ainda, que o projeto foi aperfeiçoado e abriu espaço para diálogo com a sociedade civil. “O que a gente espera agora é que a gente consiga avançar para poder ter uma Escola de Sargentos de forma sustentável, equilibrada e respeitando o meio ambiente, mas garantindo esse investimento que é tão importante para o nosso povo”, apontou.
O encontro também contou com a presença dos deputados federais Augusto Coutinho, Mendonça Filho, Osséssio Silva, Coronel Meira e Pastor Eurico, do deputado estadual Renato Antunes, do Comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, do Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), general de Exército, Carlos Machado, de desembargadores, procuradores e empresários.
Compromisso ambiental
Desde o último mês de maio, o Exército havia se comprometido, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com a preservação ambiental na construção da Escola de Sargentos.
A construção será feita no entorno de Aldeia, entre os municípios de Paudalho, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Abreu e Lima.
O CMNE assegurou que iria reflorestar cerca de 90 hectares em Pernambuco em áreas de obras de infraestrutura rodoviária sob responsabilidade do Exército.
A primeira área a receber a ação será o Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti, em Araçoiaba, onde será implantada a ESE, com 91 mil mudas de espécie de Mata Atlântica e 55 hectares reflorestados na região.
No último mês de junho, em entrevista à Rádio Jornal, o general Joarez Alves Pereira Júnior afirmou que estava aprofundado os estudos que iriam “orientar inclusive as ações de compensação ambiental”.
“É uma área de mais de 7.500 hectares, onde necessitamos somente de 90 hectares. Dá pouco mais de 1% da área total. Mesmo assim, todas as ações para compensar aquilo que for suprimido estão sendo adotadas”, afirmou.
O projeto já previa medidas mitigadoras, como preservação de nascentes, manutenção de bacias de retenção e respeito à distância de cursos d’água.
Proposta não agrada ambientalistas
O projeto de compensação ambiental apresentado pelo Exército Brasileiro ainda desagrada os ambientalistas.
Eles apontam que as propostas de alternativas locacionais para que o empreendimento seja instalado na mesma região, mas em uma área contígua à que está sob tutela do Exército não foram aceitas.
O grupo defende que a Escola de Sargentos seja implementada com análises da viabilidade do solo e do relevo e em uma área já devastada de canavial.