HCP recebe Priscila Senna em ação do Outubro Rosa e reforça importância do diagnóstico precoce

Cantora se apresentou para pacientes, acompanhantes e colaboradores em evento que integra a campanha Outubro Rosa promovida pelo HCP

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) promoveu, nesta terça-feira (7), mais uma edição da campanha Outubro Rosa, com uma apresentação especial da cantora Priscila Senna, a Musa.

O momento, realizado no jardim da unidade, foi dedicado a pacientes, acompanhantes e colaboradores, e teve como objetivo fortalecer a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher.



Com o mote “Cuidar é um legado que atravessa gerações”, a campanha deste ano busca alertar sobre o câncer de mama — tipo mais comum entre mulheres, excluindo os casos de pele não melanoma.



O HCP, que completa 80 anos em novembro, atende mais de 50% dos casos de câncer de todas as especialidades em Pernambuco e é uma instituição filantrópica privada, que depende de doações para manter suas atividades.



A cantora, que participa da campanha há mais de 15 anos, destacou o papel da música e da solidariedade na ação, além de reforçar a importância de mobilizar a sociedade.



“Uma alegria pra galera se divertir, pra fazer foto, então vai ser uma tarde muito animada do jeito que todo mundo merece”, afirmou.



Ela também aproveitou para fazer um apelo por doações ao Hospital.



“O Hospital do Câncer também vive muito da entrega e da doação das pessoas. É o momento de convocar os fãs para ajudarem da forma que puderem. Vamos deixar o telefone de contato e as redes sociais para todo mundo que puder ajudar. Nem que seja doar o tempo, como você está fazendo agora. Isso deixa o coração da gente bem mais quentinho e feliz”, convocou Priscila.



“A gente não pode se descuidar”



Entre o público que acompanhou o show estava Maria Cristina, 70 anos, paciente do HCP há 27 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de mama há quase três décadas e reforçou a importância de manter o cuidado contínuo mesmo após o tratamento.



“O Outubro Rosa é muito bom, porque conscientiza as mulheres a se cuidarem, a não relaxarem. Mesmo que a gente melhore, não pode se descuidar. Esse cuidado tem que continuar até o fim da vida”, contou.

Maria Cristina destacou ainda o impacto positivo da ação.



“O show da Priscila é maravilhoso. Às vezes, a mulher vem aqui e não está tão por dentro das coisas, mas esse momento abre horizontes, faz a gente se cuidar mais. Aqui o acolhimento é muito bom. Tenho fé em Deus que estou curada, mas continuo vindo sempre. Relaxar, nunca”, reiterou.



Cuidado e alegria de mãos dadas



De acordo com Cláudia Barbosa, superintendente do HCP, a campanha reforça a necessidade de manter o autocuidado durante todo o ano, com atenção especial neste mês de outubro.



“Queremos sempre reforçar a importância de se cuidar. Outubro chama a atenção para o combate ao câncer de mama, e hoje, com Priscila Senna, trouxemos um momento de alegria para pacientes, funcionários e acompanhantes, sem esquecer o foco principal: o cuidado com a saúde”, afirmou.



Ela destacou que o hospital oferece mamografias diariamente, que podem ser agendadas pelo site hcp.org.br.



“Durante o ano todo é possível fazer o exame. Outubro é o mês em que a procura aumenta, mas o serviço funciona todos os dias. Dependendo do resultado, o paciente já é encaminhado para o tratamento aqui mesmo”, explicou.



Além do show, o hospital realiza palestras em empresas, campanhas educativas e ações de divulgação sobre o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama.



Diagnóstico precoce e prevenção



A coordenadora de enfermagem Lorena Sofia reforçou a importância de reconhecer os sinais e sintomas do câncer de mama e, principalmente, realizar os exames preventivos.



“Os sinais mais clássicos são nódulos fixos na mama, saída de líquido pelos mamilos, mudança na textura da pele — como o aspecto de casca de laranja — e retração do mamilo. Mas não podemos esperar que esses sintomas apareçam para se preocupar”, alertou.



Segundo ela, o diagnóstico precoce é determinante para o sucesso do tratamento.



“A mamografia é o único exame capaz de detectar o câncer antes que o nódulo seja palpável. Muitas mulheres acham que, por não sentirem nada, está tudo bem — mas é justamente quando não há sintomas que o exame se torna mais importante”, explicou.



Lorena também destacou que, mesmo com a rotina corrida, é possível adotar hábitos que ajudam na prevenção.



“As mulheres precisam fazer escolhas mais inteligentes: preparar refeições saudáveis, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e evitar o álcool. E, mesmo com a correria, tirar 30 minutos por dia para uma caminhada ou atividade física. Esse cuidado não tem como terceirizar”, completou.

Campanha permanente de cuidado



Durante todo o mês de outubro, o HCP intensifica suas ações de conscientização, mas o trabalho segue durante o ano inteiro.



Com quase oito décadas de história, o hospital é referência no tratamento oncológico em Pernambuco e segue mobilizando esforços para garantir acesso, acolhimento e qualidade no atendimento.

Mais informações sobre a campanha e sobre como contribuir com o HCP estão disponíveis no site hcp.org.br e nas redes sociais @sigahcp.



