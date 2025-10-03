Instituto JCPM realiza atendimento gratuito para mulheres em ação do Outubro Rosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Moradoras do Pina e Brasília Teimosa participaram de exames, palestras e orientações sobre a prevenção do câncer de mama

As salas de aula viraram consultórios no Instituto JCPM de Compromisso Social para receber 97 mulheres em uma ação de saúde voltada à prevenção do câncer de mama. A atividade aconteceu nesta sexta-feira (3), como parte da campanha Outubro Rosa, que incentiva o diagnóstico precoce da doença.

A iniciativa atendeu gratuitamente mulheres do Pina, de Brasília Teimosa e familiares dos adolescentes acompanhados pelo Instituto. Em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e o RioMar Recife, foram realizados exames clínicos e mamografias, com possibilidade de novos encaminhamentos, dependendo dos resultados.

Além dos exames, as mulheres participaram de rodas de conversa e palestras informativas sobre o câncer de mama - Sidney lucena/ TV JORNAL

Na 5ª edição da ação, o número de mulheres atendidas dobrou em comparação com os anos anteriores. A coordenadora do IJCPM, a assistente social Alexsandra Silva, atribui o crescimento à crescente demanda por acesso a exames preventivos, especialmente entre mulheres fora dos grupos tradicionalmente considerados de risco.

“Trabalhamos em rede, com o apoio de entidades comunitárias, para identificar mulheres em situação de vulnerabilidade que, por diferentes motivos, não conseguem realizar esses exames pelo SUS”, explicou Alexsandra.

Entre os profissionais envolvidos, esteve a radiologista Mirela Ávila, diretora médica do Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila, parceiro da ação. Ela reforçou a importância da prevenção mesmo na ausência de sintomas. “Todas as pacientes passaram por avaliação clínica. Caso seja identificado algum sinal suspeito, elas serão reconvocadas para dar continuidade ao diagnóstico. Se necessário, realizamos biópsias e exames complementares — tudo gratuitamente — até que estejam preparadas para iniciar o tratamento pelo sistema público de saúde”, afirmou Mirela.

Além dos exames, as mulheres participaram de rodas de conversa e palestras informativas sobre o câncer de mama, com foco na importância da detecção precoce.

Entre as beneficiadas esteve a emprega doméstica Maria José da Silva, 45 anos, que após ter a tia materna diagnosticada com câncer de mama, resolveu fazer o monitoramento de sua saúde. “Fui atendida por uma médica na rede pública no fim do ano passado e desde então estava aguardando na fila para realizar exames de imagem. Quando soube da ação no IJCPM, próximo de casa, vi a oportunidade de agilizar essa investigação”, conta. Ela já saiu com o encaminhamento para a mamografia.

Dona Maria foi atendida pela médica Marcia Pedrosa, referência em mastologia em Pernambuco. “A redução de idade para realização de mamografia já era uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, considerando que entre 20 e 30% dos casos de câncer de mama são em mulheres entre 40 e 50 anos”, pontua a especialista.

