Outubro Rosa: Compaz Miguel Arraes oferece exames e serviços gratuitos nesta sexta-feira (3)
Compaz promove ação de saúde e cidadania com mamografias, testes rápidos e orientações em parceria com Uninassau e Secretaria de Saúde do Recife
O Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, promove nesta sexta-feira (3), uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa tem como objetivo reforçar os cuidados com a saúde da mulher e oferecer serviços gratuitos à comunidade.
Em parceria com a Uninassau e a Secretaria de Saúde do Recife, serão disponibilizados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Ao todo, serão entregues 40 fichas no turno da manhã (8h às 12h) e 40 fichas no período da tarde (13h às 17h).
Além disso, a ação contará com aferição de pressão arterial, teste de glicose e orientações de saúde, ampliando o acesso a serviços de prevenção e cuidado em um espaço de cidadania e bem-estar.
Serviço
Ação Outubro Rosa no Compaz Miguel Arraes
Data: 03/10
Horário: 8h às 17h
Endereço: Av. Caxangá, 653 – Madalena, Recife – PE