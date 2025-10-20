fechar
Cultura | Notícia

Gravatá lança "Natal a Caminho do Amor" com expectativa de R$ 100 milhões em negócios

A abertura será no dia 29 de novembro com o Tardes no Polo Especial de Natal, transformando o Polo Moveleiro em um corredor iluminado

Por JC Publicado em 20/10/2025 às 19:24
A expectativa é que a temporada natalina movimente R$ 100 milhões na economia local, gerando empregos diretos e indiretos no comércio e na hotelaria
A expectativa é que a temporada natalina movimente R$ 100 milhões na economia local, gerando empregos diretos e indiretos no comércio e na hotelaria - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, lançou nesta segunda-feira (20) a contagem regressiva para o "Natal de Gravatá 2025 - A Caminho do Amor". A festa, que se consolidou como um dos grandes eventos de fim de ano da região, ocorrerá de 29 de novembro a 28 de dezembro.

A programação, que promete atrair mais de 500 mil visitantes, inclui cantatas, desfiles, a Vila Natalina e o já tradicional espetáculo aéreo, que nesta edição homenageia o município como polo produtor de flores.

O lançamento oficial, que reuniu imprensa, trade turístico e fazedores de cultura no Porto da Serra Hotel, destacou o forte impacto econômico do evento. A expectativa é que a temporada natalina movimente R$ 100 milhões na economia local, gerando empregos diretos e indiretos no comércio e na hotelaria.

“O Natal de Gravatá encerra o calendário de eventos anuais da cidade e é visto como uma grande oportunidade de geração de negócios. É uma festa que reúne, não só os moradores e visitantes das cidades da região e do Recife, mas também de estados vizinhos", afirmou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.

Destaques da programação

A abertura será no dia 29 de novembro com o Tardes no Polo Especial de Natal, transformando o Polo Moveleiro em um corredor iluminado com Casa do Papai Noel e parada natalina.

O Secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima, ressaltou a singularidade da festa. "Há outras cidades em Pernambuco com belos Natais, mas só em Gravatá é possível assistir a um grande espetáculo com artistas evoluindo em cabos de aço,” disse, referindo-se ao Espetáculo Aéreo, que foi ampliado para seis noites, de 23 a 28 de dezembro, no Pátio de Eventos.

Com o tema “A Magia do Natal Nordestino”, os desfiles ocorrerão nos dias 12, 13, 19 e 20 de dezembro, partindo da Praça da Matriz.

Vila Natalina irá funcionar de três a 28 de dezembro, o espaço contará com presépio vivo, cantatas, recreação e uma mostra culinária da Cozinha Comunitária. Nos dias 6 e 7 de dezembro, haverá aulas-show de Gastronomia Natalina. Repetindo o sucesso, a Caravana Natalina passará pelos distritos do município, levando a celebração a toda a população rural.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

29/11 - Tardes no Polo Especial de Natal. Das 16h às 21h, no Polo Moveleiro

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3 a 28/12 - Villa Natalina: com apresentações de cantatas natalinas, peças teatrais e espetáculos;

12, 13, 19 e 20/12 - Grande Desfile Natalino. Saída: Praça da Matriz

23 a 28/12: Espetáculo Aéreo no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar

A programação completa estará disponível no site oficial da Prefeitura.

 
 

Leia também

Tragédia como destino
ESTRADAS

Tragédia como destino
Horóscopo 21/10: Aproveite a manhã para explorar novos lugares e iniciar projetos com equipes. Mantenha o foco
Astrologia

Horóscopo 21/10: Aproveite a manhã para explorar novos lugares e iniciar projetos com equipes. Mantenha o foco

Compartilhe

Tags