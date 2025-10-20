Gravatá lança "Natal a Caminho do Amor" com expectativa de R$ 100 milhões em negócios
A abertura será no dia 29 de novembro com o Tardes no Polo Especial de Natal, transformando o Polo Moveleiro em um corredor iluminado
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, lançou nesta segunda-feira (20) a contagem regressiva para o "Natal de Gravatá 2025 - A Caminho do Amor". A festa, que se consolidou como um dos grandes eventos de fim de ano da região, ocorrerá de 29 de novembro a 28 de dezembro.
A programação, que promete atrair mais de 500 mil visitantes, inclui cantatas, desfiles, a Vila Natalina e o já tradicional espetáculo aéreo, que nesta edição homenageia o município como polo produtor de flores.
O lançamento oficial, que reuniu imprensa, trade turístico e fazedores de cultura no Porto da Serra Hotel, destacou o forte impacto econômico do evento. A expectativa é que a temporada natalina movimente R$ 100 milhões na economia local, gerando empregos diretos e indiretos no comércio e na hotelaria.
“O Natal de Gravatá encerra o calendário de eventos anuais da cidade e é visto como uma grande oportunidade de geração de negócios. É uma festa que reúne, não só os moradores e visitantes das cidades da região e do Recife, mas também de estados vizinhos", afirmou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.
Destaques da programação
A abertura será no dia 29 de novembro com o Tardes no Polo Especial de Natal, transformando o Polo Moveleiro em um corredor iluminado com Casa do Papai Noel e parada natalina.
O Secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima, ressaltou a singularidade da festa. "Há outras cidades em Pernambuco com belos Natais, mas só em Gravatá é possível assistir a um grande espetáculo com artistas evoluindo em cabos de aço,” disse, referindo-se ao Espetáculo Aéreo, que foi ampliado para seis noites, de 23 a 28 de dezembro, no Pátio de Eventos.
Com o tema “A Magia do Natal Nordestino”, os desfiles ocorrerão nos dias 12, 13, 19 e 20 de dezembro, partindo da Praça da Matriz.
Vila Natalina irá funcionar de três a 28 de dezembro, o espaço contará com presépio vivo, cantatas, recreação e uma mostra culinária da Cozinha Comunitária. Nos dias 6 e 7 de dezembro, haverá aulas-show de Gastronomia Natalina. Repetindo o sucesso, a Caravana Natalina passará pelos distritos do município, levando a celebração a toda a população rural.
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
29/11 - Tardes no Polo Especial de Natal. Das 16h às 21h, no Polo Moveleiro
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3 a 28/12 - Villa Natalina: com apresentações de cantatas natalinas, peças teatrais e espetáculos;
12, 13, 19 e 20/12 - Grande Desfile Natalino. Saída: Praça da Matriz
23 a 28/12: Espetáculo Aéreo no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar
A programação completa estará disponível no site oficial da Prefeitura.