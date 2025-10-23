Reencontro improvável em plena quinta-feira vai mudar a sorte de 3 signos
Quinta-feira será o dia em que o acaso revela seu plano. Esses três signos vão perceber que o destino nunca erra o timing, e mostra que age na hora
Nesta quinta-feira (23), três signos terão uma surpresa reservada pelos astros. Sabemos que o destino gosta de agir quando ninguém menos espera, então o coração deverá balançar muito em breve!
Pode ser um encontro casual, uma mensagem que surge do nada ou até uma ligação de alguém que parecia esquecido.
Apesar de muitos acreditarem em coincidências, não será o caso dessa vez. O universo está prestes a abrir novos caminhos na vida desses escolhidos. Será que você está entre eles?
Confira a lista agora:
Gêmeos
Um rosto conhecido vai cruzar o caminho de Gêmeos quando ele menos imaginar, e o impacto será imediato.
Essa pessoa carrega uma ligação antiga, talvez um amor inacabado ou uma amizade que se perdeu com o tempo.
O reencontro traz chance de reconciliação e uma conversa que pode mudar o rumo dos próximos dias. A sorte se manifesta através da comunicação, algo dito nesse momento abrirá novas portas.
Virgem
Virgem será surpreendido por um encontro que parece ter sido milimetricamente planejado pelo universo. Pode acontecer em um ambiente de trabalho, evento ou até numa simples ida à rua.
A presença dessa pessoa reacende algo adormecido e, junto, vem uma oportunidade inesperada, uma proposta, um convite ou um acerto de contas que libera o coração. O que começa com espanto termina com gratidão.
Peixes
O emocional de Peixes vai ser sacudido por um reencontro carregado de significado espiritual. A conexão é profunda, e o destino vai mostrar que certas histórias não se encerram tão facilmente.
Pode ser alguém que desperta sentimentos antigos ou uma pessoa que surge para curar feridas passadas. Esse momento marca o início de uma nova fase, mais leve, mais intuitiva e cheia de boas surpresas.