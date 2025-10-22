Quando a lua mudar de fase, 4 signos vão entender por que tudo precisou desandar
A próxima mudança de fase da Lua promete trazer uma nova perspectiva para estes quatro signos escolhidos a dedo para uma reviravolta
Clique aqui e escute a matéria
Muitas vezes, o universo parece desorganizar as coisas para só então colocar tudo no lugar certo logo depois.
Com a próxima mudança de fase da lua, quatro signos vão compreender por que situações desandaram, planos travaram e pessoas se afastaram. A clareza chega como um estalo, revelando que o caos foi, na verdade, o início de uma reorganização maior.
A nova energia lunar traz lucidez, cura e a sensação de que o que se perdeu estava abrindo espaço para algo melhor.
Touro
Touro vai entender por que precisou se afastar de certas pessoas e romper vínculos que pareciam seguros.
O desgaste recente no trabalho ou em um relacionamento começa a fazer sentido agora. Essa virada lunar mostra que a estabilidade só vem quando se tem coragem de deixar o velho cair. O que parecia perda é, na verdade, libertação.
Câncer
As emoções de Câncer andavam confusas, com altos e baixos difíceis de entender. Quando a lua mudar de fase, uma sensação de alívio chega junto.
Situações que antes machucavam começam a mostrar o propósito: fazer o signo se escolher primeiro. Essa virada marca um novo ciclo de autoestima e reconciliação com a própria sensibilidade.
Libra
Para Libra, o desandar recente nas relações pessoais foi uma forma de mostrar quem realmente estava disposto a caminhar junto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A lua traz clareza emocional e revela intenções escondidas. O signo percebe que não perdeu nada, apenas se livrou do que impedia seu crescimento. O equilíbrio retorna, mas agora com mais maturidade.
Capricórnio
Capricórnio vinha se cobrando por tudo que deu errado, achando que podia ter feito diferente. Mas a mudança lunar vai mostrar que o tempo das coisas é perfeito.
Uma reviravolta positiva surge na área profissional, e tudo o que antes parecia bloqueio se revela como parte de uma preparação. O signo aprende que controle e confiança podem coexistir.