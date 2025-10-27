Articulista do JC Roberto Pereira assume cadeira na Academia Pernambucana de Letras
Roberto Pereira assume a cadeira de número 35 da Academia Pernambucana de Letras (APL) , na vaga aberta pela partida de Marcos Vilaça
O professor, escritor e articulista deste Jornal do Commercio Roberto José Marques Pereira assumiu, nesta segunda-feira (27), a cadeira de número 35 da Academia Pernambucana de Letras (APL). Ele ocupa a vaga aberta pelo escritor pernambucano, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras, além da APL, Marcos Vilaça.
Em cerimônia prestigiada na sede da APL, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, inclusive com apresentações culturais do Caboclinhos Sete Flechas (de Goiana), Roberto Pereira usou parte do seu discurso para exaltar a trajetória de Vilaça, cuja inspiração e respeito mútuo sempre o acompanhou, na trajetória de vida e literária. "Homem extraordinário, merecedor de todos os encontros dos brasileiros", discorreu Roberto Pereira sobre seu antecessor na APL.
Ilana Vilaça, advogada e neta de Marcos Vilaça, esteve presente representando a família Vilaça. Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura do Recife, também acompanhou a solenidade. Além de professor e escritor, também já atuou como secretário de Cultura do Recife e do Estado de Pernambuco.
No seu discurso de posse, Pereira citou Joaquim Cardoso e fez um apanhado de sua participação na gestão pública, desde a presidência da FUNDARPE. Ele também citou o sociólogo Gilberto Freyre, além de João Cabral de Melo Neto, o poeta Joaquim Cardoso e o escritor português Fernando Pessoa.
Roberto Pereira destacou que "preservar a cultura é fortalecer a nacionalidade”, missão que tomou para si ao longo de toda a sua trajetória, sobretudo na vida pública. Ao final de seu discurso, entoou a “liturgia da gratidão”, quando agradeceu amigos, familiares e acadêmicos.
Lourival Holanda, presidente da APL, por sua vez, citou padre Antônio Vieira para reforçar a grandiosidade do imortal que agora passa a ocupar a 35ª cadeira da Academia. “Estamos fortes, reforçados e unidos em corações”.
A imortal e acadêmica Margarida Cantarelli fez a saudação, após a diplomação de Roberto Pereira pelo presidente da APL, e assegurou: "Quem é filho de Nilo Pereira, já é de casa”. Logo depois, ao resumir a história de Roberto Pereira, desde a infância até a ocupar vários órgãos públicos em Pernambuco, inclusive o de secretário de Educação, ela exaltou que o novo imortal "será mais um guardião da Língua Portuguesa, que honra nossa Academia”.
Filho do jornalista, escritor e professor potiguar Nilo Pereira, Roberto Pereira atuou como secretário de Educação e Cultura tanto na cidade do Recife quanto no estado de Pernambuco, coordenando programas de restauração do patrimônio histórico, incentivos literários e editoriais e de fomento à cultura popular.
Sua atuação à frente da Fundarpe incluiu obras de preservação de monumentos históricos e expansão editorial. No Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural atuou por duas gestões. Além disso, cooperou como assessor especial nas duas gestões de Marco Maciel na Vice-Presidência da República.