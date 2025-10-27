Arte Plural Galeria encerra o ano com mostra coletiva que reúne 16 artistas no Recife
Com curadoria de Walter Arcela, "A alegria é a prova dos nove" inclui obras de Guto Oca, Maurício Arraes, Priscilla Buhr, Renato Valle e mais
A Arte Plural Galeria (APG), no Bairro do Recife, encerra a programação de 2025 com a exposição coletiva "A alegria é a prova dos nove", que reúne obras de 16 artistas de diferentes gerações e origens.
A mostra, com curadoria de Walter Arcela, será aberta nesta terça-feira (28) para convidados e, a partir da quarta (29), para o público em geral. A visitação segue até 20 de dezembro, com entrada gratuita.
O título da exposição faz referência a um verso do "Manifesto Antropofágico", de Oswald de Andrade, e serve como mote para a reunião de 25 trabalhos entre pinturas, esculturas e fotografias.
Artistas
Entre os artistas participantes estão Amélia Córdula, Bete Gouveia, Conchita Brennand, Cristina Strapação, Guto Oca, que esteve na 26º Bienal de São Paulo, Gerson Ipirajá, Jairo Arcoverde, Géssica Amorim, Luciano Pinheiro, Lucas Elias, Maurício Arraes, Mozart Santos, Priscilla Buhr, Renato Valle, Suzana Azevedo e Yasmin Formiga.
Segundo Arcela, a mostra tem caráter celebrativo, marcando o início das comemorações pelos 20 anos da APG, a serem completados em 2026. "A arte é um espaço de encontro e partilha. Este é um momento de esperançar — de reconhecer a alegria como uma medida de autenticidade na vida", afirma o curador.
Para ele, o diálogo entre diferentes linguagens e gerações reafirma o compromisso da galeria com a diversidade artística. "Ao privilegiar o intercâmbio entre estilos e trajetórias, reforçamos a vocação plural da APG, um ambiente em que distintos modos de criar e existir encontram ressonância", completa.
Compromisso com a cena local
Fundada em 2005, a Arte Plural Galeria consolidou-se como um dos principais espaços de arte contemporânea de Pernambuco.
Localizada na Rua da Moeda, no coração do Recife Antigo, já realizou mais de uma centena de exposições e se tornou referência na formação de um polo de produção e reflexão artística na cidade.
SERVIÇO
Exposição coletiva: "A alegria é a prova dos nove"
Onde: Arte Plural Galeria – Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Visitação: de 29 de outubro a 20 de dezembro de 2025, de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
Quanto: Entrada gratuita