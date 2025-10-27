Mauricio de Sousa completa 90 anos e é homenageado com cinebiografia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em homenagem ao aniversário de 90 anos do autor Mauricio de Sousa, será lançado um filme sobre sua vida e um livro que reúne 90 quadrinistas

Ao celebrar mais um aniversário nesse dia 27 de outubro, o pai da turminha mais famosa do Brasil (A turma da Mônica), Mauricio de Sousa está sendo o personagem principal de uma série de homenagens.

Com um filme sobre sua vida e um livro que reúne homenagens de 90 quadrinistas, o menino que nunca parou de desenhar chega aos 90 anos de idade.

Depois de contar tantas histórias para uma porção de crianças e adultos, agora é a história de Mauricio de Sousa que ganhará as telas e as bancas de revistas e livrarias de todo o país.

Sobre o filme

A primeira dessas histórias é uma cinebiografia, que foi apresentada em uma sessão especial na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo na semana passada e que contou com presença ilustre de seu retratado.

Chamado de Mauricio de Sousa – O Filme, a cinebiografia mostra as origens do artista, seu processo criativo e o nascimento dos personagens mais queridos do Brasil como Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Nesse filme, Mauricio surge em tela grande interpretado por seu próprio filho, Mauro Sousa.

Durante entrevista ao programa Caminhos da Reportagem pela TV Brasil, Mauro conta que o filme será um presente não só ao seu pai, como a todos os brasileiros. Ele também explica que essa é sua estreia nos cinemas, e diz que está honrado com a oportunidade.

"Eu diria que esta foi, com certeza, a experiência mais intensa, emocionante e inesquecível da minha vida. E desafiadora também, afinal de contas estou interpretando meu pai no cinema, que é um ícone, um patrimônio cultural brasileiro e, ao mesmo tempo, um pai, um artista e um empresário", afirmou.

Prêmios

Além da exibição do novo filme, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo concedeu a Mauricio de Sousa o prêmio Leon Cakoff, um reconhecimento ao seu trabalho e uma celebração de seu aniversário.

A mostra também aproveitou para exibir três produções sobre o grupinho do Limoeiro, durante a segunda edição da sua programação infantil: Turma da Mônica: Laços, Turma da Mônica: Lições e Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa.

Livro-coletânea

Além dessas homenagens, o jornalista Sidney Gusman, editor do site UniversoHQ e da MSP Estúdios, anunciou o lançamento de um livro-coletânea, que já está à venda e que reúne 90 quadrinistas de todo o Brasil para celebrar o autor. A obra recebeu o nome de MSP90.

Sidney contou ao programa da TV Brasil que os 90 autores vão trazer, cada um, uma história de três páginas.

"São autores de todos os gêneros que você imaginar e que fazem quadros de tira, de humor, de terror. Então, acho que esse é o troféu que ele vai carregar para sempre, o legado que ele trouxe não só no apoio à leitura, mas também para a formação de tantos quadrinistas no Brasil".

Uma das quadrinistas e ilustradoras convidadas para participar desse especial MSP90 foi Helô D’Angelo.

"Como sempre quis trabalhar com quadrinhos, eu acho que o Mauricio de Sousa era um horizonte para mim, que era a única pessoa que eu sabia que fazia quadrinhos que não eram de super-heróis", disse ela.

Para essa homenagem a Mauricio de Sousa, a quadrinista e ilustradora escolheu trabalhar com um personagem um tanto quanto inusitado: Dona Pedra. Ela explica que no quadrinho o cachorrinho Bidu, muitas vezes conversa com uma pedra.

"Queria fazer uma coisa que não fosse tão confortável para mim, sabe, e que não fosse algo que as pessoas estivessem esperando no meu trabalho. Queria algo que desse para eu explorar o máximo de situações e personagens diferentes, brincar mesmo", declarou.

Diversidade nos quadrinhos

Segundo Helô, participar do MSP90, que está ainda mais diverso nesta edição, é uma grande conquista. Ela explica que a cena dos quadrinhos nacional é muito diversa, mas teve um apagamento dessa diversidade.

"Por isso a importância dessa diversidade estar presente no MSP é imensa porque você vai trazer artistas de diversas origens geográficas, sociais, de gêneros diferentes, para trazer visões diferentes sobre os personagens [do Mauricio]".

Segundo ela, essa diversidade o Mauricio de Sousa sempre buscou trazer para a sua turminha. Até com a Mônica, que é uma menina super forte. Ela diz que até a criação dela, a gente não tinha uma representação de uma menina assim.

"Antes, a menina tinha que ser doce, delicada, bobinha, inocente. E a Mônica não é nada disso. Além da Mônica, tem muitas outras personagens que foram surgindo depois, como a Pipa, a amiga da Tina. Ela é uma das únicas personagens gorda dos quadrinhos e o fato de ela ser gorda não é o foco das HQs sobre ela. Isso é muito revolucionário"

