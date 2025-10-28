fechar
Agenda | Notícia

Eric Land anima o público no Sambinha Chacon neste sábado (1º)

Cantor apresenta hits do novo álbum "This is Eric Land" em edição especial que mistura samba e vaquejada no Poço da Panela, a partir das 17h

Por Bianca Tavares Publicado em 28/10/2025 às 9:16
Imagem do cantor Eric Land
Imagem do cantor Eric Land - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Eric Land retorna ao Recife neste sábado (1°), para comandar o Sambinha Chacon, evento que promete unir a energia do samba com o ritmo nordestino em uma noite de muita música e animação. 

A festa será realizada na Rua Chacon, 365, no Poço da Panela, a partir das 17h, com o repertório do novo álbum "This is Eric Land", com destaque para a faixa "Vaqueira Sexy", além de embalar o público com sucessos como "Chorei na Vaquejada", “Pilantra e Meio” e “Cidade Inteira”.

O show marca a volta do artista para a capital pernambucana em um formato que promete transformar o Sambinha em uma verdadeira vaquejada urbana.

Leia Também
 

Mais atrações

Além de Eric Land, o evento conta com Forró Pegado, conhecido pelo hit “É o Chefe”, além de Allan DiBoa e Lulinha & Citrus Clube, garantindo uma mistura de ritmos e estilos para todos os gostos.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 100 no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do número (81) 98777-4570.

Mais informações podem ser conferidas no perfil oficial do evento, @sambinhachacon, no Instagram.

Leia também

Com Gaby Amarantos, Festival No Ar Coquetel Molotov divulga line-up com grandes nomes da música
Música

Com Gaby Amarantos, Festival No Ar Coquetel Molotov divulga line-up com grandes nomes da música
Uranilson Carvalho lança livro sobre longevidade empresarial na era digital
Agenda

Uranilson Carvalho lança livro sobre longevidade empresarial na era digital

Compartilhe

Tags