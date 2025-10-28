Eric Land anima o público no Sambinha Chacon neste sábado (1º)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor apresenta hits do novo álbum "This is Eric Land" em edição especial que mistura samba e vaquejada no Poço da Panela, a partir das 17h

Eric Land retorna ao Recife neste sábado (1°), para comandar o Sambinha Chacon, evento que promete unir a energia do samba com o ritmo nordestino em uma noite de muita música e animação.

A festa será realizada na Rua Chacon, 365, no Poço da Panela, a partir das 17h, com o repertório do novo álbum "This is Eric Land", com destaque para a faixa "Vaqueira Sexy", além de embalar o público com sucessos como "Chorei na Vaquejada", “Pilantra e Meio” e “Cidade Inteira”.

O show marca a volta do artista para a capital pernambucana em um formato que promete transformar o Sambinha em uma verdadeira vaquejada urbana.

Mais atrações

Além de Eric Land, o evento conta com Forró Pegado, conhecido pelo hit “É o Chefe”, além de Allan DiBoa e Lulinha & Citrus Clube, garantindo uma mistura de ritmos e estilos para todos os gostos.



Os ingressos estão disponíveis por R$ 100 no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do número (81) 98777-4570.

Mais informações podem ser conferidas no perfil oficial do evento, @sambinhachacon, no Instagram.

