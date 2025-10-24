Uranilson Carvalho lança livro sobre longevidade empresarial na era digital
Obra propõe novo modelo de desenvolvimento para empresas em tempos de disrupção tecnológica e mudanças aceleradas no mercado; confira
O economista e estrategista empresarial Uranilson Carvalho, professor e gestor do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), lança na próxima terça-feira (28), às 19h, o livro “Desenvolvimento Empresarial: Estratégias para a Longevidade dos Negócios no Mundo Disruptivo”.
A obra propõe uma nova forma de pensar o crescimento das empresas em meio à era da disrupção tecnológica, apontando caminhos para que elas se mantenham relevantes e sustentáveis diante das transformações aceleradas do mercado.
O evento de lançamento acontece no auditório do 5º andar da Unifafire, na Avenida Conde da Boa Vista, 921, no Recife.
Sobre a obra
Com base em conceitos da economia comportamental, inovação de valor e gestão estratégica, o autor defende que crescer não é mais suficiente. O verdadeiro desafio das empresas do século XXI é desenvolver-se, criando valor contínuo, estimulando a inovação e fortalecendo a cultura organizacional. “Crescer é apenas o começo. A longevidade empresarial exige desenvolvimento, inovação e a escolha das pessoas certas”, afirma Uranilson.
A publicação analisa as transformações impostas pela tecnologia e propõe um modelo em que a Inteligência Artificial e a automação devem ser vistas como ferramentas de apoio ao capital humano, e não apenas como meios de redução de custos. Para o economista, o futuro dos negócios pertence às empresas que souberem aliar tecnologia e propósito humano.
“Com as pessoas certas, nos lugares certos, a empresa alcança qualquer objetivo, mesmo em cenários de mudança profunda”, complementa.
O livro também aborda a importância da liderança colaborativa, da tomada de decisões conscientes e da superação de vieses comportamentais que afetam a gestão. Uranilson revisita autores como Michael Porter e Peter Drucker, propondo uma atualização dos pilares da competitividade e da inovação, agora voltada para a simplicidade e o impacto real no consumidor.
Com linguagem acessível e embasamento técnico, “Desenvolvimento Empresarial” se apresenta como leitura essencial para empresários, gestores e estudantes que desejam compreender os desafios e oportunidades da longevidade corporativa em um mundo em constante transformação.