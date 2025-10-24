Iza é cotada para atuar em próxima novela da Globo, diz jornalista
Clique aqui e escute a matéria
A Globo têm iniciado um movimento de renovação na teledramaturgia, com rostos já conhecidos em outras áreas do mundo artístico, e que estão realizando estreias nas produções da casa, e a cantora Iza pode ser uma das próximas.
Segundo informações do colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, a emissora possui como desejo contar com a artista no seu casting de atores. Em maio deste ano, a artista fez uma participação na novela Garota do Momento, onde interpretou uma cantora de jazz.
Bem aceita nos bastidores e no mercado publicitário, a ideia inicial da Globo é convidar Iza a participar da oficina de atores do canal, um tradicional núcleo de formação e aperfeiçoamento responsável por preparar artistas para atuarem em produções da teledramaturgia do Grupo Globo.
De forma extraoficial, Iza já teria sido sondada sobre a possibilidade, mas preferiu não estender a conversa, por ora, visto que pretende priorizar o crescimento da filha, Nala, de 1 ano, além de conciliar as demandas de sua carreira musical, como shows e novos projetos. Caso o convite formal ocorra no ano que vem, a expectativa é que ela assuma um papel de destaque em uma futura novela da Platinada, entre o final de 2026 e início de 2027.
VEJA MAIS: De biquíni, Iza abre álbum de fotos na praia e diz: ‘Vivona, mamãe’
O post Iza é cotada para atuar em próxima novela da Globo, diz jornalista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.