Nesta quinta-feira (23), Êta Mundo Melhor! chega ao seu 100º capítulo. A novela, que é uma continuação de Êta Mundo Bom! (2016), têm elevado a audiência do horário das seis e animado o alto escalão da Globo – tendo sua duração, inclusive, estendida.

A trama criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, protagonizada por Sergio Guizé e Jeniffer Nascimento, atualmente acumula uma média parcial de 19,8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope.

No comparativo com a antecessora, Garota do Momento (2024), o horário obteve uma elevação em 14,7% na audiência – que anotava média parcial de 17,2 pontos. A marca, inclusive, é a melhor por uma trama da faixa entre as inéditas nos últimos cinco anos.

Para se ter uma ideia, No Rancho Fundo (2024), exibida no ano passado, anotava 19,1 pontos, seguido de apenas 14,7 do remake de Elas por Elas (2023). Éramos Seis (20,0), Nos Tempos do Imperador (17,1), Mar do Sertão (19,4), Além da Ilusão (18,6) e Amor Perfeito (19,2), que foram veiculadas ao longo dos últimos anos, anotavam médias consideráveis para os padrões da faixa, no centésimo capítulo.

O post ‘Êta Mundo Melhor!’ chega ao 100º capítulo com maior audiência das 18h em cinco anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.