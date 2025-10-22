Alana Cabral, a Joélly de ‘Três Graças’, dispara sobre carreira de atriz: “Não faço para ser famosa”
Alana Cabral vive Joélly, filha de Gerluce (Sophia Charlotte), que se descobre grávida aos 15 anos em Três Graças, a nova novela das nove da Globo. A atriz confessou que viver a situação não é algo fora da sua realidade, visto que sua mãe também teve filho muito jovem, e possui outros relatos de mulheres que conhece.
“Tenho amigas que passaram por isso. Sempre busquei ouvi-las. Tentei buscar inspiração na nossa realidade, observar os problemas com que elas se deparam, os sonhos que elas têm que deixar de seguir, a falta de ajuda, tanto familiar quanto do poder público, já que a gravidez precoce envolve muita escassez de políticas públicas”, apontou ela, em entrevista ao jornal Extra.
“E minha mãe também encarou a maternidade cedo, aos 18 anos”, relembrou Alana Cabral. Intérprete de uma das protagonistas de Três Graças, a artista busca servir de inspiração para o público com a história do seu papel.
“Não faço para ser famosa”
“Alana tem muitos desejos e carrega muitos sonhos, dela e de sua família. Eu também estou carregando muitas histórias comigo, de gente que acreditou em mim. Agora, estou me entendendo como atriz e como pessoa não anônima, mas represento muitas pessoas”, destacou ela. “Sempre almejei muito (ser atriz) e estudei bastante. Não faço isso para ser famosa, eu faço o que eu amo”, refletiu.
