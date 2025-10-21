Tarólogo revela se Três Graças será sucesso na Globo
Nesta segunda-feira (20), estreia Três Graças, a nova trama do horário nobre da Globo. Após o polêmico remake de Vale Tudo, muitos apostam que o autor Aguinaldo Silva presenteará o público com um grande novelão. Será?
Segundo o tarólogo Igor Henrique, com mais de 50 mil seguidores na rede social X, a novela que conta com Sophie Charlotte de protagonista e Grazi Massafera de vilã, precisará passar por ajustes para agradar ao público. Porém, nada que abale o sucesso da trama.
“Sobre a nova novela, eu vejo ela sendo muito promissora, que tem tudo para dar muito certo. Só que ainda tem questões que precisam ser resolvidas, como se fossem alguns ajustes que precisassem ser feitos”, começou.
“Mas isso vem muito também com o termômetro que o público dá, né? Porque, querendo ou não, uma novela é isso. Ao longo dos episódios, o termômetro do público é muito levado em consideração. Talvez precise passar por alguma adaptação, levando em consideração a opinião popular. Mas eu vejo como sendo algo muito promissor“, concluiu.
