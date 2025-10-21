Web aprova Três Graças e atuação de Sophie Charlotte impressiona: ‘Brilhou’
Sophie Charlotte, a Gerluce de Três Graças, caiu nas graças do público. Na rede social X, a atuação da atriz acumulou elogios, assim como a trama de Aguinaldo Silva em um todo.
“Sophie Charlotte brilhou”, “Temos zooms dramáticos, trilha sonora boa, elenco excelente, congelamento final de capítulo de qualidade… acho que temos novamente o tão sonhado novelão das nove, depois daquele fiasco da Manuela Dias…”, foram alguns comentários. Até a atriz Fernanda Paes Leme elogiou a trama.
“Tá bommm que foi só o primeiro capítulo… mas @aguinaldaosilva voltou com tudo! Trama boa, atores incríveis… curti a direção e a fotografia… Vem mto aí #TrêsGraças e vcs me deixem sonhar!”, comentou a atriz. Porém, nas cartas, aparece que a trama vai precisar passar por alguns ajustes ao longo do caminho.
“Sobre a nova novela, eu vejo ela sendo muito promissora, que tem tudo para dar muito certo. Só que ainda tem questões que precisam ser resolvidas, como se fossem alguns ajustes que precisassem ser feitos”, disse o tarólogo Igor Henrique.