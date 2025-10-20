‘Vale Tudo’ termina com terceira menor audiência do horário das nove da Globo na história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Vale Tudo foi concluído na última sexta-feira (17), com um saldo de sucesso, apesar das críticas, em sua maioria negativas. O remake do clássico das novelas, de 1988, terminou com a revelação do responsável pela tentativa de assassinato da vilã Odete Roitman (Debora Bloch), que acabou viva.

Ao longo dos 173 capítulos, a trama assinada por Manuela Dias, e protagonizada por Taís Araújo, foi concluída com 23,4 pontos de média geral a Grande São Paulo. Para se ter uma ideia, a faixa obteve uma elevação de apenas 10,6% acima do índice geral da antecessora, Mania de Você (21,2).

Além disto, o remake caricato de Vale Tudo ficou bem abaixo de outras adaptações recentes e veiculadas no horário nobre da Globo, como Pantanal (29,7 pontos) e Renascer (25,5). Além disto, a trama conquistou o título de terceira menor audiência da história do horário, acima apenas de Um Lugar ao Sol (22,4), de 2021.

Ao longo de sua exibição, Vale Tudo patinou na audiência, e só chegou a ultrapassar a tão sonhada média acima dos 30 pontos no capítulo da morte de Odete, veiculada em 6 de outubro. Apesar da enxurrada de críticas, Vale Tudo é considerado a trama de maior sucesso comercial da história da emissora carioca.

VEJA MAIS: Final de Vale Tudo é massacrado na web: ‘Tenebroso’

O post ‘Vale Tudo’ termina com terceira menor audiência do horário das nove da Globo na história foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.