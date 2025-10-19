Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/10)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje é dia de Série A, com cinco jogos ao longo da noite deste domingo (19). Confira onde assistir às partidas da 29ª rodada, ao vivo.

Neste domingo, 18 de outubro de 2025, cinco confrontos movimentam a noite da Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 29ª rodada.

Às 16h30 (horário de Brasília), Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, em um jogo importantíssimo, que pode até definir a liderança nas próximas rodadas do Brasileirão.

Jogos deste domingo (19)

16h00 – Flamengo x Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Globo (TV aberta)

18h30 – Ceará x Botafogo – Arena Castelão, Fortaleza

Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)

18h30 – Internacional x Sport – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)

18h30 – Mirassol x São Paulo – Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol

Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)

20h30 – Bahia x Grêmio – Arena Fonte Nova, Salvador

Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)

Programação da Globo hoje (19)

04:20 – Corujão II: A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas

05:50 – Santa Missa

06:40 – Globo Repórter

07:30 – Antena Paulista

08:00 – Auto Esporte

08:30 – Globo Rural

10:05 – Viver Sertanejo

11:00 – Esporte Espetacular

12:30 – Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens: Snake Eyes

14:20 – Domingão com Huck

15:30 – Bora Pro Jogo

15:45 – Futebol

18:10 – Domingão com Huck

20:30 – Fantástico

23:35 – Irracional: A Ciência do Crime

00:20 – Domingo Maior: Vingança a Sangue-Frio

02:10 – Comédia na Madruga I

02:50 – Comédia na Madruga II

03:30 – Comédia na Madruga III

