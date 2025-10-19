Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/10)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com cinco jogos ao longo da noite deste domingo (19). Confira onde assistir às partidas da 29ª rodada, ao vivo.
Neste domingo, 18 de outubro de 2025, cinco confrontos movimentam a noite da Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 29ª rodada. A TV Globo exibirá apenas uma partida ao vivo.
Às 16h30 (horário de Brasília), Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, em um jogo importantíssimo, que pode até definir a liderança nas próximas rodadas do Brasileirão.
Jogos deste domingo (19)
16h00 – Flamengo x Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo (TV aberta)
18h30 – Ceará x Botafogo – Arena Castelão, Fortaleza
- Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)
18h30 – Internacional x Sport – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
- Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)
18h30 – Mirassol x São Paulo – Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol
- Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)
20h30 – Bahia x Grêmio – Arena Fonte Nova, Salvador
- Transmissão: Premiere (Pay-Per-View)
Programação da Globo hoje (19)
- 04:20 – Corujão II: A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas
- 05:50 – Santa Missa
- 06:40 – Globo Repórter
- 07:30 – Antena Paulista
- 08:00 – Auto Esporte
- 08:30 – Globo Rural
- 10:05 – Viver Sertanejo
- 11:00 – Esporte Espetacular
- 12:30 – Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens: Snake Eyes
- 14:20 – Domingão com Huck
- 15:30 – Bora Pro Jogo
- 15:45 – Futebol
- 18:10 – Domingão com Huck
- 20:30 – Fantástico
- 23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
- 00:20 – Domingo Maior: Vingança a Sangue-Frio
- 02:10 – Comédia na Madruga I
- 02:50 – Comédia na Madruga II
- 03:30 – Comédia na Madruga III
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.