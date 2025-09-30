fechar
Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Botafogo tenta embalar em casa com apoio da torcida, enquanto o Bahia busca manter a boa fase para seguir firme rumo à Libertadores.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 17:22
Jogadores do Botafogo abraçados após gol pela Libertadores
Jogadores do Botafogo abraçados após gol pela Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete muita intensidade.

Como chegam as equipes

O Botafogo busca retomar a regularidade após oscilar nas últimas rodadas. Jogando em casa, o Alvinegro tenta aproveitar o apoio da torcida para somar três pontos importantes na luta pelas primeiras posições.

Já o Bahia chega confiante depois de uma sequência positiva sob o comando de Rogério Ceni. A equipe tricolor tenta manter a boa fase para seguir firme na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Botafogo e Bahia terá transmissão ao vivo na TV Globo (para algumas praças) e no Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
  • Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)

Prováveis escalações

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho Soares.

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly; Ademir, Biel e Everaldo.

