Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Botafogo tenta embalar em casa com apoio da torcida, enquanto o Bahia busca manter a boa fase para seguir firme rumo à Libertadores.
Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e promete muita intensidade.
Como chegam as equipes
O Botafogo busca retomar a regularidade após oscilar nas últimas rodadas. Jogando em casa, o Alvinegro tenta aproveitar o apoio da torcida para somar três pontos importantes na luta pelas primeiras posições.
Já o Bahia chega confiante depois de uma sequência positiva sob o comando de Rogério Ceni. A equipe tricolor tenta manter a boa fase para seguir firme na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Botafogo e Bahia terá transmissão ao vivo na TV Globo (para algumas praças) e no Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
- Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
- Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)
Prováveis escalações
Botafogo
John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho Soares.
Bahia
Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly; Ademir, Biel e Everaldo.