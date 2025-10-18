Vai ter jogo na Globo neste sábado (18)? Confira qual partida será transmitida ao vivo e para qual estado
Este sábado será animado para os torcedores de futebol em todo o país. Fique ligado para saber qual jogo assistir neste final de semana na emissora.
Neste sábado, 18 de outubro de 2025, diversos confrontos movimentam o futebol mundial. A TV Globo exibirá apenas uma partida ao vivo, com transmissão restrita a uma região do Brasil.
Ao longo da tarde, às 16h30 (horário de Brasília), será disputada a grande final da Libertadores Feminina: o Corinthians (F) enfrenta o Deportivo Cali-COL (F), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina.
Em qual região o jogo será transmitido?
O confronto entre Corinthians e Deportivo Cali, válido pela final da Libertadores Feminina, terá transmissão exclusiva pela Globo SP, ou seja, apenas o público da região de São Paulo poderá acompanhar o duelo na TV aberta.
Para o restante do país, a partida estará disponível pela Globoplay, garantindo que torcedores de todas as regiões consigam assistir ao jogo ao vivo, mesmo fora da cobertura regional da TV aberta.
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
