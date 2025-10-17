fechar
Observatório da Tv | Notícia

Premiere bate recorde de assinantes impulsionado pelo Globoplay e preços populares

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 8:29
Premiere bate recorde de assinantes impulsionado pelo Globoplay e preços populares
Premiere bate recorde de assinantes impulsionado pelo Globoplay e preços populares - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O Premiere, serviço de pay-per-view do Grupo Globo, com foco na transmissão do Campeonato Brasileiro e outros torneios de futebol, alcançou um marco histórico: superou a marca de 2,7 milhões de assinaturas no último trimestre, o maior número de clientes desde sua criação nos anos 90. As informações foram divulgadas pelo site TV Pop.

A conquista histórica do Premiere é atribuída principalmente à reestruturação agressiva dos preços, com valores populares, que enchem os olhos dos amantes do futebol, e também à estratégia de vendas diretas, capitaneada pelo Globoplay.

Em 2018, um dos pacotes do Premiere custava cerca de R$ 110. Atualmente, a assinatura, através do Globoplay, pode ser obtida por cerca de R$ 59,90 no plano mensal e por até R$ 29,90 por mês na modalidade anual. Essa redução de aproximadamente 45% no valor máximo praticado anteriormente foi o motor do crescimento.

O Observatório da Televisão apurou junto a fontes do mercado que, a venda direta por meio do Globoplay foi crucial para a queda do valor final. Ao eliminar os intermediários (as operadoras de TV paga), a Globo conseguiu reduzir o repasse de custos e repassar a economia para o consumidor.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Amanda Klein é a nova contratada do SBT News e celebra: “Estou muito animada”
Amanda Klein

Amanda Klein é a nova contratada do SBT News e celebra: “Estou muito animada”
Arcanjo Renegado: 4ª temporada ganha data de estreia no Globoplay
Arcanjo Renegado

Arcanjo Renegado: 4ª temporada ganha data de estreia no Globoplay

Compartilhe

Tags