Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 8:05
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Neste sábado (18), às 0h20, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Tempo.

Ficha Técnica:

Tempo Título Original: Old
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: M. Night Shyamalan
Elenco: Alex Wolff, Gael García Bernal, Rufus Sewell, Thomasin Mckenzie, Vicky Krieps
Classe: Terror

Sinopse:

Durante viagem a ilha tropical, grupo de pessoas passa a envelhecer rapidamente, em questão de minutos.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

