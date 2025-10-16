Náutico antecipa eleições para presidente; veja quando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Náutico anunciou a antecipação do processo eleitoral para escolha do novo presidente e vice-presidente da Diretoria Executiva, que comandarão o clube no biênio 2026/2027. A eleição ocorrerá no dia 30 de novembro de 2025, das 8h às 17h, nas dependências do clube, sob supervisão da Comissão Eleitoral.

De acordo com a resolução, o pleito será conduzido dentro dos princípios de transparência, moralidade e igualdade, com votação presencial e secreta. O processo eleitoral já está em curso desde o dia 16 de outubro, data da instalação da Comissão Eleitoral.

Os sócios poderão participar da votação desde que estejam adimplentes e integrem o quadro social do Náutico há pelo menos um ano, das seguintes categorias: Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Patrimoniais, Contribuintes, Atletas, Remidos, Torcedores, Standard e Atletas do Hexa.

A lista de associados aptos será publicada até 30 de outubro, e o período de campanha se estenderá de 17 a 28 de novembro.



O resultado oficial será divulgado em 1º de dezembro, e a posse da nova diretoria acontecerá até o dia 8 de janeiro de 2026.