Náutico: Vinícius admite que apoio da torcida contra Brusque incentivou jogadores
O experiente atacante do clube alvirrubro concedeu uma entrevista exclusiva ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação
O atacante Vinícius, do Náutico, destacou o papel fundamental da torcida na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, resultado que garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o time alvirrubro também contou com a vitória da Ponte Preta sobre o Guarani por 2 a 0 para sacramentar sua volta à Segundona.
Em entrevista exclusiva ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Vinícius revelou a força extra que o apoio das arquibancadas deu ao elenco nos momentos decisivos.
"Quando a gente chegou, que viu a massa apoiando, eu segurei, pois isso me deu ainda mais força. Não só para mim quanto para todo o elenco. Até o Auremir comentou comigo: mesmo a gente perdendo dois jogos em casa, a torcida não largou e isso foi importantíssimo", declarou o atacante.
O jogador também relatou a mentalidade que o grupo precisou manter durante a semana, focando apenas em fazer a sua parte e esquecendo os resultados paralelos.
"No começo da semana, eu falei que só dependia de nós, que todos tinham que continuar acreditando. Disse que tínhamos que fazer a nossa parte e precisávamos esquecer a Ponte Preta. Depois, Muriel me chamou e disse: temos que colocar isso na cabeça de todo mundo. É o importante de ter um pouco mais de experiência para falar isso durante a semana."
Com a partida em andamento, o foco na vitória era total, sem que o placar do jogo da Ponte Preta interferisse na concentração.
"No intervalo, no campo, ninguém falou ou perguntou sobre a Ponte Preta. Só que eu chamei o Guilherme no canto e perguntei: está tudo certo para a gente? Ele disse: sim. Voltamos para o campo e deu tudo certo."
Contrato com Náutico
O atacante Vinícius já tem contrato com o Náutico para a próxima temporada. O experiente jogador e ídolo do Timbu já retornou aos Aflitos, neste ano de 2025, com o contrato estendido.