Nautico | Notícia

Náutico: Conselho convoca reunião para debater antecipação da eleição

A reunião acontecerá na próxima segunda-feira, 20 de outubro de 2025, e deve confirmar antecipação da eleição para o mês de novembro

Por Davi Saboya e João Victor Tavares Publicado em 15/10/2025 às 21:07 | Atualizado em 15/10/2025 às 22:23
Bandeirão do Náutico em jogo no estádio dos Aflitos - Gabriel França/Náutico

O Conselho Deliberativo do Náutico convocou a próxima reunião extraordinária para o próximo dia 20 de outubro (segunda-feira), às 19h (de Brasília), nos Aflitos. Em pauta, o principal ponto de debate é a antecipação da eleição, inicialmente prevista para o mês de dezembro.

Além disso, a pauta da reunião dos conselheiros aponta como temas: Recuperação Judicial, autorização para a venda de atleta da base e regularização dos passivos de curto prazo.

A antecipação é um desejo da maioria dos alvirrubros para não prejudicar o planejamento da temporada 2026. Caso a antecipação seja aprovada, o Conselho terá pelo menos 30 dias para lançar o edital, o que pode fazer com que as eleições ocorram entre 15 e 30 de novembro.

O atual presidente, Bruno Becker, ainda não confirmou se disputará a reeleição. Nos bastidores, pelo menos um grupo de oposição já se movimenta para lançar um candidato à disputa.

Na última reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 6 de outubro, foi aprovada a composição da Comissão Eleitoral, que conta com:

  • José Henrique Wanderley Filho – presidente do TJD-PE
  • Eurico Correia de Barros Filho – vice-presidente do TJD-PE
  • Bruno Batista – ex-presidente da OAB-PE
  • Arnaldo de Lima Borges Neto – conselheiro
  • Gabriel Cavalcanti Neto – conselheiro

Junto a Aluísio Xavier, eles vão conduzir as discussões sobre a antecipação do pleito. A expectativa é que a eleição seja realizada em novembro de 2025.

Náutico em 2026

Fora da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Náutico só disputará o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. Diante desse cenário, o técnico Hélio dos Anjos e o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos já deixaram claro a necessidade de começar o quanto antes o planejamento para o próximo ano.

Hélio e Guilherme ressaltam que Náutico não pode demorar para começar planejamento para 2026
FPF deve antecipar início do Pernambucano 2026 para evitar jogos no Carnaval

