fechar
notícias | Notícia

Ralph de Carvalho expõe crise do Sport e cobra transparência de Bruno Becker no Náutico

Comentarista alerta para queda de público e risco de rebaixamento do Sport, e critica atraso na prestação de contas da gestão alvirrubra

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 16/10/2025 às 17:52
Rafael Thyere, zagueiro e capitão do Sport
Rafael Thyere, zagueiro e capitão do Sport - Paulo Paiva/Sport

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Nesta edição, o comentarista analisou o momento crítico do Sport e os bastidores políticos do Náutico.

Crise do Sport se reflete nos números

Segundo Ralph, a desilusão da torcida rubro-negra já aparece nas arquibancadas. A média de público caiu quase pela metade: de 26 a 27 mil torcedores para 14.494 na Ilha do Retiro.

“O torcedor ama o clube, mas se irrita quando vê um time incapaz de ganhar jogo”, afirmou.

O empate em 1 a 1 com o Ceará expôs, mais uma vez, as falhas de finalização e a falta de poder ofensivo. O Sport soma apenas 2 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, ocupando a lanterna com 17 pontos.

“O Sport tem um time de Série B com quatro jogadores de Série A. Falta centroavante, falta pontas, e os laterais são fracos para uma Série A”, criticou Ralph.

A UFMG projeta 98% de risco de rebaixamento, e o comentarista pediu análise fria: “Manter esperança hoje é paixão. Na análise, tem que ser realista.”

Cobranças no Náutico: onde estão as contas?

Ralph também comentou o cenário político do Náutico. Bruno Becker deve concorrer como chapa única, mas enfrenta questionamentos no Conselho Deliberativo.

“Está se discutindo o atraso na apresentação das contas de 2024. Isso precisa ser esclarecido. O clube precisa de oposição para ter saúde política.”

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sport: Daniel Paulista enaltece convocação de Zé Lucas, mas admite: "Perda significativa"
Comandante

Sport: Daniel Paulista enaltece convocação de Zé Lucas, mas admite: "Perda significativa"
Sport publica nota oficial sobre polêmica envolvendo Marivaldo, torcedor-símbolo do clube
Sport

Sport publica nota oficial sobre polêmica envolvendo Marivaldo, torcedor-símbolo do clube

Compartilhe

Tags