Quem será o árbitro de Flamengo x Palmeiras? Confira

Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo em duelo decisivo pelo Brasileirão, buscando encostar na liderança a três pontos do rival.

A Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) escalou Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) para apitar o clássico entre Flamengo e Palmeiras, marcado para este domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

A escolha reflete a busca por um árbitro de alto nível para um confronto decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos, é árbitro da Federação Goiana de Futebol e integra o quadro da Fifa desde 2013.

Sua experiência internacional inclui atuações na Copa do Mundo de 2022, onde apitou quatro partidas, e na Copa do Mundo de Clubes de 2025, com três jogos no currículo.



No Campeonato Brasileiro de 2025, Wilton apitou 16 partidas da Série A, incluindo jogos de equipes como Flamengo, Palmeiras, Vasco e São Paulo. Sua média na competição é de 27,6 faltas e seis cartões por jogo.

Wilton Pereira Sampaio apita no Mundial do Catar - Cesar Greco/Palmeiras

Escala completa da arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Guilherme Dias Camilo (MG) Assistente 2: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) VAR: Wagner Reway (SC)

Wagner Reway (SC) AVAR: Eder Alexandre (SC)

Eder Alexandre (SC) AVAR 2: Braulio da Silva Machado (SC)

Braulio da Silva Machado (SC) Observador de VAR: Alicio Pena Júnior (BR)

Alicio Pena Júnior (BR) Quality Manager: Arnaldo Jasson Araújo Santos (BR)

Confira a escala de arbitragem dos demais jogos do Brasileirão