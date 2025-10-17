Quem será o árbitro de Flamengo x Palmeiras? Confira
Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo em duelo decisivo pelo Brasileirão, buscando encostar na liderança a três pontos do rival.
A Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) escalou Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) para apitar o clássico entre Flamengo e Palmeiras, marcado para este domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã.
A escolha reflete a busca por um árbitro de alto nível para um confronto decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.
Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos, é árbitro da Federação Goiana de Futebol e integra o quadro da Fifa desde 2013.
Sua experiência internacional inclui atuações na Copa do Mundo de 2022, onde apitou quatro partidas, e na Copa do Mundo de Clubes de 2025, com três jogos no currículo.
No Campeonato Brasileiro de 2025, Wilton apitou 16 partidas da Série A, incluindo jogos de equipes como Flamengo, Palmeiras, Vasco e São Paulo. Sua média na competição é de 27,6 faltas e seis cartões por jogo.
Escala completa da arbitragem:
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)
- Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
- VAR: Wagner Reway (SC)
- AVAR: Eder Alexandre (SC)
- AVAR 2: Braulio da Silva Machado (SC)
- Observador de VAR: Alicio Pena Júnior (BR)
- Quality Manager: Arnaldo Jasson Araújo Santos (BR)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira a escala de arbitragem dos demais jogos do Brasileirão
- Mirassol x São Paulo - Matheus Candançan (Fifa-SP)
- Internacional x Sport - Lucas Torezin (PR)
- Ceará x Botafogo - Davi Lacerda (ES)
- Bahia x Grêmio - Raphael Claus (Fifa-SP)
- Juventude x Red Bull Bragantino - Felipe Lima (MG)
- Vasco x Fluminense - Wagner Nascimento Magalhães (RJ)
- Santos x Vitória - Raphael Klein (Fifa-RS)