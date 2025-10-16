CBF remarca Sport x Flamengo para 15 de novembro na Arena de Pernambuco após conflito de datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Partida atrasada, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, é marcada por polêmica e será disputada no aniversário de 130 anos do Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida entre Sport e Flamengo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo, que estava inicialmente marcado para o dia 13 de novembro, foi transferido para o dia 15, às 18h30, na Arena de Pernambuco, após um conflito de datas com um evento particular já agendado no local.

O duelo tem sido cercado de polêmicas desde que o Sport firmou um acordo de venda da operação do jogo para uma empresa privada por R$ 3 milhões líquidos. Como parte do contrato, o clube também concordou em ampliar de 10% para 30% o espaço destinado à torcida visitante, que ficará nos setores norte inferior e superior da Arena.

A decisão gerou forte reação entre os torcedores rubro-negros pernambucanos, que criticaram nas redes sociais a medida por considerá-la uma “venda de mando disfarçada”. O Sport, no entanto, defende que mantém o controle sobre pontos fundamentais da partida, como a participação direta na operação, o respeito à setorização tradicional, a garantia dos check-ins para os sócios e a definição conjunta da precificação dos ingressos.

A nova data, além de coincidir com o feriado nacional da Proclamação da República, marca também o aniversário de 130 anos do Flamengo, o que promete atrair grande público à Arena de Pernambuco.

Confira o pronunciamento do Sport: