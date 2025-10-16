Romarinho evita polêmica sobre salários e foca em reação do Sport no Brasileirão
Atacante reconheceu momento difícil, falou sobre evolução sob comando de Daniel Paulista e evitou se aprofundar nas questões salariais no clube
O atacante Romarinho concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (16) e comentou o momento vivido pelo Sport na Série A. O jogador reconheceu as dificuldades da equipe no campeonato, mas destacou o comprometimento do elenco em busca da recuperação.
“Como todos sabem, a gente passa por um momento difícil no Campeonato Brasileiro, mas o grupo conversa bastante sobre isso. Sabemos que é um momento delicado e temos que nos fechar para seguir buscando nossa melhora na competição”, afirmou.
Questionado sobre o atraso nos salários, Romarinho preferiu não se aprofundar no assunto e afirmou que a diretoria já conversou com o elenco. “A diretoria já conversou com a gente internamente, e isso cabe a eles falarem. A gente já tem muitos problemas dentro de campo e não cabe a mim dizer o dia ou o mês em que vão pagar. Mas já está tudo certo, e esperamos que isso não nos afete nos próximos jogos”, declarou.
Dentro de campo, o atacante vem recuperando espaço sob o comando de Daniel Paulista e elogiou o trabalho do treinador. “Estou feliz por estar tendo mais oportunidades agora. Tive uma lesão grave no tornozelo que me atrapalhou um pouco, demorei a voltar ao meu nível. Estou procurando trabalhar e me dedicar o máximo possível para ajudar o Sport”, disse.
Romarinho também falou sobre o desempenho ofensivo do time, que vem criando chances, mas desperdiçando oportunidades. “A gente sabe que está devendo. Temos que melhorar o quanto antes na parte ofensiva. Sabemos da nossa qualidade e da evolução que tivemos nos últimos jogos, mas ainda falta transformar isso em gols e vitórias”, concluiu.
O Sport volta a campo neste domingo (19), às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada da Série A.