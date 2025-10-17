Flamengo x Palmeiras: Confira as odds atualizadas para a partida
Partida válida pela 28ª rodada da Série A é tratada como uma "final antecipada" do Campeonato Brasileiro. Os dois times venceram na rodada anterior
O confronto entre Flamengo e Palmeiras, marcado para o próximo domingo (19), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, promete agitar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com cara de "final antecipada", o confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente pela liderança da tabela e pode ser decisivo na luta pelo título nacional.
Odds para Flamengo x Palmeiras
De acordo com a Bet dá Sorte, as cotações para o duelo estão da seguinte forma:
- Vitória do Flamengo: 1,94
- Empate: 3,14
- Vitória do Palmeiras: 3,71
Os números refletem o favoritismo do Rubro-Negro, impulsionado pelo fator casa e pela boa sequência recente no Maracanã.
Já o Palmeiras, mesmo na liderança da tabela, aparece com cotação mais alta, o que indica um retorno maior para quem apostar na vitória da equipe paulista fora de casa.
Além disso, apostas na modalidade "ambos os times marcam" pode ser uma opção para a partida:
Cotações para a modalidade "ambos os times marcam"
- Sim: 1,95
- Não: 1,66
O confronto é decisivo para o título brasileiro, já que reúne segundo e primeiro colocados na classificação, respectivamente.
Enquanto o clube carioca vem de vitória em clássico diante do Botafogo, por 3 a 0, o Verdão goleou o Red Bull Bragantino na última rodada, por 5 a 1.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (19/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 28
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.