Flamengo x Palmeiras: confira data, horário e local da partida
Partida válida pela 28ª rodada da Série A marca uma "final antecipada" do Campeonato Brasileiro. Os dois times venceram na rodada anterior
Flamengo e Palmeiras fazem, no próximo domingo (19), o jogo mais aguardado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h (Horário de Brasília).
Com cara de "final antecipada", o confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente pela liderança da tabela e pode ser decisivo na luta pelo título nacional.
Flamengo vem de vitória em clássico
O encontro entre Flamengo e Palmeiras sempre carrega peso histórico, e desta vez não será diferente. O time rubro-negro chega embalado por uma vitória em clássico contra o Botafogo, por 3 a 0, e busca a vitória para se igualar ao líder.
Jogando em casa, o Flamengo aposta na força da Nação e na boa fase de seus principais jogadores, como Arrascaeta e Pedro, para conquistar um resultado que pode mantê-lo na disputa direta pelo título.
Palmeiras vive sequência de vitórias
Por outro lado, o Palmeiras vive momento de estabilidade e também busca encostar no líder da competição. A equipe venceu suas quatro últimas partidas e busca a vitória para abrir distância na ponta da tabela.
Na rodada anterior, o Verdão goleou o Red Bull Bragantino, pelo placar de 5 a 1, com show da dupla Vitor Roque e Flaco López, principais esperanças de gols da equipe.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (19/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 28
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.