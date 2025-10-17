fechar
Brasileirao | Notícia

Flamengo x Palmeiras: confira data, horário e local da partida

Partida válida pela 28ª rodada da Série A marca uma "final antecipada" do Campeonato Brasileiro. Os dois times venceram na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 13:15
Duelo entre Palmeiras e Flamengo, pela décima rodada do Brasileirão 2025
Duelo entre Palmeiras e Flamengo, pela décima rodada do Brasileirão 2025 - Reprodução: Cesar Greco/ Palmeiras

Flamengo e Palmeiras fazem, no próximo domingo (19), o jogo mais aguardado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h (Horário de Brasília).

Com cara de "final antecipada", o confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente pela liderança da tabela e pode ser decisivo na luta pelo título nacional.

Flamengo vem de vitória em clássico

O encontro entre Flamengo e Palmeiras sempre carrega peso histórico, e desta vez não será diferente. O time rubro-negro chega embalado por uma vitória em clássico contra o Botafogo, por 3 a 0, e busca a vitória para se igualar ao líder.

Jogando em casa, o Flamengo aposta na força da Nação e na boa fase de seus principais jogadores, como Arrascaeta e Pedro, para conquistar um resultado que pode mantê-lo na disputa direta pelo título.

Palmeiras vive sequência de vitórias 

Por outro lado, o Palmeiras vive momento de estabilidade e também busca encostar no líder da competição. A equipe venceu suas quatro últimas partidas e busca a vitória para abrir distância na ponta da tabela.

Na rodada anterior, o Verdão goleou o Red Bull Bragantino, pelo placar de 5 a 1, com show da dupla Vitor Roque e Flaco López, principais esperanças de gols da equipe.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (19/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 28
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

