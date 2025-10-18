Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/10/2025 às 8:15
Neste domingo (19), às 00h20, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Vingança a Sangue-Frio.

Ficha Técnica:

Vingança a Sangue-Frio
Título Original: Cold Pursuit
País de Origem: Canadense
Ano de Produção: 2019
Diretor: Hans Petter Moland
Elenco: Liam Neeson, Laura Dern, John Doman, Emmy Rossum
Classe: Policial, Ação

Sinopse:

Nels tem que deixar sua vida tranquila nas montanhas quando seu filho é assassinado por um poderoso traficante.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

