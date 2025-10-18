fechar
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/10/2025 às 8:08
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (19), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme G.I. Joe Origens: Snake Eyes.

Ficha Técnica:

G.I. Joe Origens: Snake Eyes
Título Original: Snake Eyes
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Robert Schwentke
Elenco: Andrew Koji, Haruka Abe, Henry Golding, Samara Weaving, Takehiro Hira
Classe: Ação

Sinopse:

Snake Eyes é aceito no clã Arashikage após salvar a vida de um dos membros. Mas, quando seu passado vem à tona, a lealdade de Snake Eyes é testada.

