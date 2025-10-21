fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/10/2025 às 8:29
Nesta quarta-feira (22), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Um Milagre Inesperado.

Ficha Técnica:

Um Milagre Inesperado
Título Original: Penguin Bloom
País de Origem: Australiana, Estadunidense
Ano de Produção: 2020
Diretor: Glendyn Ivin
Elenco: Naomi Watts, Rachel House, Jacki Weaver, Andrew Lincoln
Classe: Drama

Sinopse:

Após um trágico acidente, uma mulher encontra forças para viver quando sua família resgata e cuida de um pássaro ferido.

