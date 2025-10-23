fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/10/2025 às 8:39
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (24), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Jumanji.

Ficha Técnica:

Jumanji
Título Original: Jumanji País de Origem: Estadunidense
Ano de Produção: 1995
Diretor: Joe Johnston
Elenco: Kirsten Dunst, Robin Williams, Bonnie Hunt, Bradley Pierce, Bebe Neuwirth
Classe: Aventura

Sinopse:

Ao se mudarem, irmãos descobrem um antigo jogo de tabuleiro e, sem querer, libertam Alan, preso no jogo há 20 anos. Eles precisam terminar o que foi começado.

